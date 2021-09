Putin y Trump ofrecieron a AMLO atención médica y tratamiento experimental tras contagiarse de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ofreció a Andrés Manuel López Obrador ser atendido por médicos especialistas rusos cuando se contagio de Covid-19 en enero de este año, mientras que Donald Trump le envió un lote de medicamentos que él mismo tomó cuando tuvo la enfermedad, reveló el mandatario mexicano, publicó Milenio.

A través de su más reciente libro A la mitad del camino, López Obrador hizo pública la solidaridad recibida de varias personas cuando se contagió de Covid-19, entre ellos de Vladimir Putin y Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos

El 25 de enero de este año, López Obrador y Vladimir Putin sostuvieron una conversación telefónica, en la cual el Presidente de México gestionó el envío de 24 millones de dosis de la vacuna anticovid Sputnik V.

La conversación ocurrió un día después de que López Obrador informó haberse contagiado y presentar síntomas leves del SARS-CoV-2 y en la que aprovechó para invitar a su homólogo ruso a visitar México.

“Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses”, escribió.

En su libro, López Obrador aseguró que Putin, de religión ortodoxa, le externó que oraría por él para su pronta recuperación.

“Cuando me contagié de covid-19 recibí, entre otras muestras de solidaridad de mexicanos y amigos de otros países, una llamada, que me dio mucho gusto, del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en contraste con su fama de hombre duro me ofreció con generosa insistencia enviar a México a un grupo de médicos especialistas para atenderme y, aun más, al final de la conversación me expresó que oraría por mí”.

Trump envió medicamentos

Otro gesto de solidaridad que recibió López Obrador cuando tuvo Covid-19 fue el envío de uno de los medicamentos que Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, recibió cuando él se contagió de la misma enfermedad.

López Obrador recordó que ya siendo ex presidente de Estados Unidos, Trump le envió un ensayo médico elaborado por la empresa Regeneron, el cual consiste en dos anticuerpos monoclonales llamados: casirivimab e imdevimab que se unen al receptor de la proteína S, la que le ayuda al SARS-CoV-2 a ingresar a las células, y evitan que el virus ingrese.

López Obrador afirmó que cuando estuvo convaleciente Donald Trump le llamó para saber cómo estaba y desearle pronta recuperación.

“El otro gesto de amistad que no podría olvidar fue la decisión que tomó el ya entonces ex presidente Trump de enviarme un medicamento que le aplicaron a él cuando se contagió de covid-19, conocido como Regeneron. Envié esa medicina al Instituto Nacional de Nutrición porque ya los médicos que me atendieron estaban aplicándome un tratamiento a base de Remdesivir y Baricitinib”.

Durante las campañas presidenciales de aquel país, el 2 de octubre de 2020, Donald Trump informó haberse contagiado de Covid-19 y pasó algunos días hospitalizado donde recibió el tratamiento del Regeneron.

“Melania y yo dimos positivo por Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!”, informó en Twitter.

Mientras que el presidente López Obrador reapareció dos semanas después de haberse contagiado de coronavirus y una vez recuperado aseguró que la enfermedad le sirvió para reafirmar sus convicciones y buscar avanzar en la transformación de México. (Fuente: Milenio)