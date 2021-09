Uber, sin permiso para prestar sus servicios en Quintana Roo: Imoveqroo

CHETUMAL, MX.- El Director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Jorge Pérez, reiteró que la plataforma de transportación Uber sigue sin poder operar en la entidad, pues carece aún de una resolución definitiva del juicio de amparo que interpuso, para que legítimamente pueda brindar su servicio.

Dijo que las condiciones legales prevalecen para que Uber pueda brindar sus servicios de transporte, contratado a través de Plataformas digitales, lo que significa que en Quintana Roo es ilegal que dicha empresa opere sin autorización de parte del instituto.

De acuerdo con el funcionario, la plataforma cae en la ilegalidad por no bajar el servicio en Quintana Roo, donde sigue promoviéndose, pese a no tener la autorización.

También pidió a los operadores y usuarios no dejarse engañar, ni confundirse con lo que califican como “falsas declaraciones e interpretaciones legales, pues este servicio no está disponible en Quintana Roo, por lo que no pueden operar sin los permisos correspondientes, como un servicio privado, hasta que su resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea resuelta.

Advirtió que en caso de comprobarse que Uber opera en el estado, levantarán actas circunstanciadas de hechos e iniciará un procedimiento administrativo de sanción de movilidad, con multas que van desde los 60 mil pesos, y dijo finalmente que en este año han sancionado ya a 20 unidades que prestaban el servicio. (Infoqroo)