El bienestar de Cozumel es y será siempre mi motivo para seguir adelante: Pedro Joaquín

COZUMEL, MX.- Hoy entregamos un municipio con bases sólidas para seguir creciendo, afirmó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, durante la Quinta Sesión Pública y Solemne de Cabildo, al rendir su Tercer Informe de Gobierno, en el que destacó que deja una administración con finanzas sanas, un Cozumel seguro, con atención y servicios públicos, con reactivación económica y turística real, y subrayó que durante la pandemia se tomaron decisiones oportunas que salvaron vidas.

“A tres años de distancia, con trabajo, construimos una base sólida para que Cozumel siga cambiando, innovando, dando resultados, pero, sobre todo, para que vuelva a ser una isla de oportunidades”, afirmó Pedro Joaquín ante el Gobernador, Carlos Joaquín González; José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Julio Efrén Montenegro Aguilar, representante del Congreso del Estado.

Al exponer las acciones efectuadas en sus tres años de Gobierno, destacó que se le hizo frente a la pandemia con decisiones oportunas que permitieron que Cozumel, durante varios meses, no rebasara el 10% de ocupación hospitalaria y, a diferencia de gran parte de México donde el incremento de fallecidos anuales creció 200%, en Cozumel no superó el 50%.

“Fuimos el primer municipio de Quintana Roo en exigir por ley el uso de cubrebocas y en establecer controles de movilidad; el primer municipio de todo México en establecer un llamado de responsabilidad social; estuvimos a la altura del reto. Hoy Cozumel puede presumir que no sólo ha domado a la pandemia, sino que ha salvado vidas”, señaló Pedro Joaquín Delbouis.

Para contrarrestar la afectación económica de la pandemia, en coordinación con el Estado fue fundamental reactivar el turismo y recuperar las fuentes de empleo, lo que es una realidad; hoy la isla tiene 16 conexiones aéreas nacionales e internacionales y en los meses de julio y agosto el aeropuerto recibió 35 por ciento más pasajeros en comparación con el 2019.

Además, con las gestiones realizadas con las líneas de cruceros, de forma histórica, junio marcó el retorno de la industria al Caribe; este verano, el servicio de ferrys transportó 12 mil pasajeros diarios del Continente a la isla; se consolidó al destino como Isla del Deporte y, además de cinco grandes eventos deportivos internacionales, se realizó el Primer Maratón Cozumel.

“Atendimos oportunamente las peticiones de la comunidad en materia de servicios públicos, pintamos en más de dos ocasiones los parques, limpiamos calles, escuelas y espacios públicos, pero, sobre todo, dimos respuesta a la solicitud número uno de los cozumeleños: alumbrado público. Hoy en cada calle de esta isla se constata que Cozumel es una de las ciudades mejor iluminadas de México”, señaló Pedro Joaquín.

Sin embargo, no sólo se mejoró lo existente, también se construyó e instaló infraestructura donde no la había. “Dejando atrás décadas de abandono, décadas de obscuridad, en Las Fincas estamos a semanas de establecer el primer servicio, el más valioso para esa colonia: ¡La red eléctrica!, afirmó.

En materia de seguridad, Pedro Joaquín Delbouis destacó que, en tres años, Cozumel se convirtió en una de las ciudades y destinos turísticos más seguros del país, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, “pero, sobre todo, es el resultado de apostarle a la capacitación, equipamiento, mejora de sueldos y estrategias enfocadas a la prevención de delitos”.

Expuso que en tres años de gobierno se tuvo disminución en 8 de los 10 delitos más importantes, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaría Federal de Seguridad Pública; se tiene un número histórico de patrullas y cámaras de videovigilancia y mejor capacitación para prevenir y enfrentar a la delincuencia.

“Otra de las peticiones de la ciudadanía era la gestión social, que a la llegada de nuestra administración volvió a ser una realidad y fortalecimos durante la pandemia y a la crisis económica que generó en la población”, indicó el Presidente Municipal.

En ese contexto, dijo que en menos de un año se entregó el mayor número de despensas en la historia de Cozumel, se instauró el programa de empleo temporal más numeroso y se implementó el cruce social “Fuerza Cozumel”. Desde el DIF y Desarrollo Social se dieron más de 284 mil apoyos en beneficio de la comunidad.

Finalmente, en el tema de finanzas, Pedro Joaquín Delbouis destacó que, gracias a un buen manejo de la hacienda municipal, Cozumel obtuvo la mejor calificación crediticia de su historia; se saldaron adeudos de administraciones pasadas, y se estableció el Derecho de Saneamiento Ambiental para turistas de pernocta y cruceros. Con estas acciones se da certidumbre y un futuro claro para las próximas administraciones.

“En tres años, realizamos un conjunto de acciones para la isla que todos queremos y que podemos construir; de mi parte, a donde quiera que me lleve el destino, desde la trinchera que me encuentre, siempre me guiaré por lo que me ha movido todos estos años, lo que siempre me ha motivado a seguir adelante: el bienestar de Cozumel y su gente”, finalizó el Presidente Municipal.

Asistieron el Tercer Informe de Gobierno Municipal de Pedro Joaquín Delbouis, el Exgobernador y papá del Presidente, Pedro Joaquín Coldwell; su mamá, María Eugenia Delbouis Carrera; su esposa y Presidenta del DIF Cozumel, Mary Mar Abad de Joaquín; la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; su tía y Exsenadora, Addy Joaquín Coldwell; el Comandante de la Base Aérea Militar #4, Seidy Salvador Gallardo; el Comandante de la Guarnición Militar, Iram Moreno Gutiérrez; el Comandante del sector Naval, Arturo Ponce de León Castro; el Coordinador Regional de la Guardia Nacional en Cozumel, Ángel Molina Bátiz; así como representantes del sector empresarial, partidos políticos, y de los tres órdenes de gobierno. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)