La Universidad Veracruzana despide a profesor por comentarios misóginos

VERACRUZ, MX.- La Universidad Veracruzana (UV) determinó la rescisión de un contrato individual de trabajo de un profesor, luego de que éste externara comentarios que fueron calificados de misóginos, publicó unotv.com.

En redes sociales se hizo viral el video de un profesor de la Universidad Veracruzana, donde se refirió en contra de las relaciones de pareja entre personas del mismo género:

“Ahora con tanta distorsión que hay, de la sexualidad y de todas esas barbaridades, de que ahora les permiten hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinas, porquería, punto, así de simple.”

EN ALGUNAS COSAS EXTERNO LA VERDAD, Y CLARO QUE ESTE TIPO DE COMENTARIOS A MUCHOS NO LES AGRADA.🤷🏼‍♂️

Por las polémicas palabras del catedrático de la "UNV", Mauricio Pavón,en clases en línea,unas 6 Universidades se han unido para repudiar según el discurso de odio del maestro.👇 pic.twitter.com/tkrSxpWeu6 — Anonymous/No me sigas ok!🤷🏼‍♂️ (@Anonymous05600) August 19, 2021

Sin embargo, la postura fue más allá, incluso respecto al tema del aborto:

“Los derechos humanos, ahora se están traduciendo para matar a la gente, y me voy a meter con otro tema polémico. Ahora hay quien se embaraza y dice, tengo derecho a matarlo, ¿para qué carajo te embarazaste, para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en esas barbaridades, y les estoy hablando como adultos, porque no me parece que a un ser que no se puede defender, sea masacrado.”

A través de un comunicado, la Universidad Veracruzana se pronunció tras los comentarios del profesor:

“Al concluir el proceso iniciado a un docente de la Facultad de Contaduría, que es del dominio público, se ha determinado la rescisión de contrato individual de trabajo, considerando diversos preceptos legales contemplados en la Constitución Mexicana, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación Superior, la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, el Estatuto de Personal Académico de la UV, el Estatuto de los alumnos, el Código de Ética y el Protocolo para atender la Violencia de Género de esta institución”.

La escuela puntualizó que la rescisión de la relación individual de trabajo, se da al determinar que el profesor incurrió en falta de probidad, falta de respeto y violencia en el desempeño de sus funciones como trabajador académico.

Finalmente, se dio a conocer que en este proceso, el docente ejerció sus derechos procesales constitucionales como el derecho de audiencia y el debido proceso para defender su posición. (Fuente: unotv.com)