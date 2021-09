Detienen a Fidel Kuri, ex dueño de Tiburones Rojos de Veracruz, por fraude

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La tarde de este lunes 20 de septiembre se reportó la detención del empresario Fidel Kuri Grajales, quien fue el dueño del Club Deportivo de Veracruz, publicó infobae.com.

El operativo fue llevado a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y por agentes de la capital mexicana, entre ambos dieron con el paradero del también político mexicano para iniciar la aprehensión, según explicó la propia Fiscalía de la CMDX.

Fidel Kuri fue aprehendido en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado al Estado de México en donde ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez en calidad de detenido para iniciar el caso legal en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se cumplió con la orden en su contra y se puso a disposición de las autoridades correspondientes. La misma Fiscalía explicó que Fidel “N” fue presentado en el centro penitenciario como presunto inocente hasta comprobarse lo contrario.

A “Fidel ‘N’ se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional Art. 13 CNPP”, se lee en la ficha que compartió la fiscalía capitalina al momento de su detención.

El ex político mexicano esperará ser presentado ante un juez de control quien determinará su situación legal y le detallará las acusaciones que enfrenta en su contra. En los próximos días se detallará qué medidas enfrentará, si seguirá su proceso legal desde el centro Almoloya de Juárez o si podrá seguirlo en libertad con medidas cautelares.

El ex director de Veracruz enfrentaría un proceso legal por un supuesto fraude que cometió contra una de las televisoras mexicanas, TV Azteca, quién sería el agraviado de la situación y quién habría iniciado la demanda en contra de Kuri.

Diferentes medios apuntaron que el fraude contra la televisora de Ajusco fue por la cantidad estimada de 120 millones de pesos, correspondientes a un acuerdo entre ambas partes para evitar la extinción del equipo veracruzano, se habla que la cantidad estaría involucrada con los derechos de transmisión de los partidos del club.

Anteriormente, Fidel Kuri fue miembro activo del ahora extinto equipo de Los Tiburones de Veracruz y buscó diferentes ingresos para no desaparecer al club; sin embargo, en diciembre de 2019 la escuadra veracruzana fue dada de baja de la Primera División de México y con ello se revocó su registro.

Los Tiburones atravesaron diferentes problemas de dinero, ya que mientras Fidel Kuri fue el dueño de la escuadra quedó a deberle a los jugadores de la Primera División, incluso en la última temporada en la que participaron iniciaron diferentes protestas, la más recordada fue la que hicieron en octubre de 2019 en el partido contra Tigres UANL en donde no jugaron los primeros 5 minutos del juego y dieron oportunidad para que el rival anotara dos goles.

Para el último mes de aquel año, se oficializó la desaparición del club Veracruz por las deudas con la Liga MX y la FMF, además Fidel Kuri dejó de ser el dueño del club. El ex diputado no quedó satisfecho con la decisión de la federación y buscó la forma de iniciar un proceso legal en contra de Yon de Luisa, presidente de la FMF y de Enrique Bonilla, ex presidente de la Liga MX.

Recientemente Kuri había logrado retomar el procedimiento legal contra la Liga mexicana y Yon de Luisa. Por otra parte, el gobierno de Veracruz logró retirarle la propiedad del Estadio Luis Pirata Fuente, que todavía estaba a su disposición a pesar de perder el equipo. (Fuente: infobae.com)