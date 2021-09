Desactiva FGR alerta roja contra Kamel Nacif por el caso Lydia Cacho

CANCÚN, MX.- La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó este día desactivar la alerta roja de Interpol contra Kamel Nacif Borge, detenido en Líbano en octubre pasado y liberado tiempo después tras pagar una fianza y entregar su pasaporte, por el caso de tortura en agravio de Lydia Cacho.

Fue la propia periodista y activista quien dio a conocer esta información a través de unas publicaciones en su cuenta de Twitter, donde aseguró que esto fue a raíz de que una “magistrada corrupta” del tribunal del Poder Judicial de la Federación en Cancún desestimara recientemente la orden de aprehensión contra el también empresario conocido como “El Rey de la Mezclilla”.

“Metimos un amparo contra la liberación de Kamel Nacif, el último y casi imposible recurso. Es una guerra contra la #TrataSexualDeNiñas y contra la corrupción del #EstadoMexicano el hombre que ordenó comprar una niña Virgen de 13 años volverá a Mexico, yo en exilio por impunidad”, indicó Lydia Cacho en un tuit.

Aunque no mencionó su nombre, la magistrada que menciona la periodista es Selina Haidé Avante Juárez, quien el pasado 2 de septiembre fue cambiada de adscripción al segundo tribunal colegiado de Xalapa, Veracruz, como parte de una investigación y auditoría por quejas contra su proceder, entre ellas la eliminación de la orden de aprehensión de Nacif Borge.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que la remoción de la magistrada es para evitar que su presencia inhiba la participación activa de terceros durante las investigaciones.

Cae recordar que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, permanece recluido en la cárcel de Cancún desde principios de este año acusado de ser el presunto autor intelectual de la tortura que sufrió Lydia Cacho en el 2005 a manos de ahora ex policías judiciales de esa entidad que la detuvieron en Cancún en represalia por destapar la red de corrupción y trata de menores en la que figuraban Kamel Nacif y el ex mandatario poblano. (Agencia SIM)