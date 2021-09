Supuestos agentes de la FGR sustraen a menor de casa de sus abuelos en Mérida

YUCATÁN, MX.- Hace una semana, el pequeño Zac Gerard, de ocho años, fue secuestrado por un grupo armado identificado como personal de la Fiscalía General de la República (FGR), publicó radioformula.com.mx.

El pasado 15 de septiembre, poco después de las 05:00 horas, al menos siete personas uniformadas y armadas, entre ellas dos mujeres, ingresaron a la privada residencial donde vive Zac con sus abuelos y una tía, en Mérida.

Tras entrar a la privada, después de haber amenazado con un arma al vigilante, se dirigieron a la casa del niño e ingresaron violentamente a esta. Con arma en mano, los uniformados comenzaron a revisar una por una las habitaciones del inmueble, buscando a Zac.

“Me abren la puerta de la habitación, prenden la luz y me despiertan a gritos, azotando las armas en el piso, y de manera amenazante me empiezan a preguntar por Zac. La verdad es que en ese momento yo pensé que era un robo, porque no sabía lo que estaba sucediendo“, narró Ana Cristina Narváez, tía del niño, al medio POR ESTO!

Luego de que la interceptaron, los sujetos dieron con la habitación de los abuelos, donde encontraron al menor escondido en un armario.

Sin decir una sola palabra, contó Ana Cristina, tomaron a Zac, “sin siquiera ponerle los zapatos”, y se lo llevaron. Según la mujer, todo ocurrió en solo seis minutos.

“No nos enseñaron ningún documento, no nos dijeron de dónde venían, no dijeron por qué (se lo llevaban), nada; solo vinieron de una manera violenta y arbitraria para llevarse al niño“, declaró.

Después de que los supuestos miembros de la FGR huyeron, el abuelo de Zac los siguió y llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Yucatán, donde le informaron que los uniformados provenían de la Ciudad de México (CDMX) y que el menor no se encontraba ahí.

De acuerdo con POR ESTO!, actualmente existe un juicio para que la custodia de Zac quede a cargo de sus abuelo, por lo cual se sospecha que la madre del niño puede estar involucrada en el secuestro.

Ante esta situación, la familia de Zac creó una cuenta de Instagram para recabar información que pueda ayudar a localizar al menor.

