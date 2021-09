Activistas impulsan proyecto para que se imparta educación sexual integral en todos los niveles educativos de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Integrantes de la agrupación UADY sin Acoso han impulsado un proyecto en la Universidad Autónoma de Yucatán en el que proponen que más allá de una materia se impulse el fomento de una educación sexual integral, sobre todo para que los profesionistas que egresan de la casa de estudios tengan en cuenta la perspectivas de derechos humanos.

Las activistas que están involucradas en este proyecto, dieron a conocer que actualmente en México y Yucatán no es la excepción en donde las escuelas enfocan únicamente la enseñanza en la educación sexual reproductiva, pero no en una educación sexual integral, misma que incluso a temprana edad se puede enseñar a través de diferentes enfoques, aristas y materias.

Además, exponen que en las escuelas y las familias mexicanas han basado la enseñanza de educación sexual en el miedo moralista y no en la prevención tanto de un embarazo como enfermedades sexuales, además que no se menciona el aborto como una de las opciones en caso de un embarazo no deseado.

En el caso de la menstruación y la eyaculación, las activistas mencionaron que en las escuelas se tocan sólo como procesos reproductivos sin profundizar más en los temas.

“Estamos intentando que se implemente en un nivel superior, es decir en la universidad, una educación sexual integral porque muchas de nuestras generaciones no aprendimos este tipo de educación sexual, entonces buscamos que se aprenda desde lo básico para que como profesionistas se desarrolle nuestro trabajo con un enfoque de derechos humanos”, indicó Rosa Cruz Pech, presidenta de UADY sin Acoso.

La activista indicó que este tipo de educación sexual integral es necesario implementarla en todas las profesiones.

“Necesitamos que egresen personas conscientes de sus derechos sexuales y reproductivos porque actualmente vemos a profesionistas que desde el pensamiento y el sentimiento odian a las mujeres, odian nuestra libertad sexual y cómo queremos ejercerla. Como personas universitarias nos interesa la prevención del acoso, el hostigamiento y demás y creemos también que es responsabilidad de las instituciones educativas egresar a profesionistas que sean socialmente responsables y con conocimiento de educación sexual integral y con perspectiva de derechos humanos”, indicó.

Hasta el momento, el proyecto se desarrolla en la UADY, pero las activistas buscan que haga más ruido afuera de la universidad y se replique en otras escuelas de educación superior, además de que seguirán insistiendo para que exista una educación sexual integral desde el nivel preescolar. (Noticaribe)