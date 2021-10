AMLO propone crear una ‘súper’ CFE; desaparecerán la CNH y la CRE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que ya se envió la iniciativa de reforma en materia eléctrica que, entre otros temas, incluye el tema de explotación de litio, publicó El Financiero.

“La iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular”, dijo en la conferencia matutina.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), dio a conocer los puntos a destacar de la iniciativa.

“Se trata de rescartar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional y que sea posible que haya electricidad a menor costo para los mexicanos, que todos podamos tener acceso a electricidad y a mejores precios”, dijo en la ‘mañanera’.

La CFE será la encargada de producir y despachar el 56 por ciento de la energía que se genera en el país, dejando que el sector privado pueda participar hasta en un 46 por ciento.

En la iniciativa de decreto se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello la CFE ahora será un organismo con “personalidad jurídica propia”.

Es decir, desaparecerán las subsidiarias anteriores de la CFE, queda un solo organismo que será el encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica que se produce.

De acuerdo con López Hernández, la CFE se fortalecerá a través de la desaparición de los contratos conocidos como de autoabastecimiento.

“En realidad no eran asociados en la producción de energía eléctrica, sino eran clientes que resultaban beneficiados porque este tipo de productoras, entre otras cosas, no pagaban porteo ni se prorrateaba para ellos el costo de la transmisión de la energía”, indicó.

En ese sentido explicó que grandes cadenas comerciales o tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía a CFE.

Litio: ‘minerales estratégicos no serán concesionados’

Los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, por lo que será el Estado el que intervendrá en la exploración y producción de estos, detalló el titular de Segob.

Asimismo, explicó que las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales, como el oro y plata, permanecen; sin embargo, esas no podrán ser utilizadas para la producción y explotación de litio.

“Hay ocho concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten ante CFE y la Secretaría de Energía (Sener), que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para iniciar la producción”, sostuvo.

Ante ello, el funcionario indicó que informes reflejan que solo una de esas ocho concesiones cumplen con los lineamientos.

CNH y CRE desaparecen

“También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía”, dijo el funcionario federal.

Por lo que con esta iniciativa de reforma pasarán a formar parte de la Comisión. (Fuente: El Financiero)