Pobladores piden a AMLO apoyo para crear pueblo cannábico en Morelos

MORELOS, MX.- Ejidatarios y activistas a favor de la despenalización de la mariguana se acercaron el convoy del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que apoye la creación de un pueblo cannábico en el municipio de Tetecala, y que sea avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), publicó El Financiero.

“Con la autorización de la Cofepris conllevará a que se expidan cuatro tipos de licencia, que son la de siembra, la de producción y/o transformación, la de venta y la de exportación. Nosotros como pueblo de Tetecala buscamos la de siembra y de esta manera impulsar la economía local”, expresó el vocero de la Asociación Civil de Pueblos Unidos del Sur de Morelos, Alejandro Vello Arellano.

Ejidatarios, campesinos y activistas se concentraron a la salida de la llamada ‘Arena Teques’, en dónde este jueves estuvo el presidente para celebrar el 246 aniversario del natalicio de Morelos.

Los manifestantes portaban cartulinas en donde se leían consignas a favor de la despenalización de la siembra de mariguana y, a favor de que Tetecala sea un pueblo cannábico para el uso lúdico y de recreación.

En cuanto el mandatario salió, los protestantes se acercaron a su camioneta para pedirle su respaldo, y su apoyo para que los campesinos mejoren su economía. El Ejecutivo chocó el puño con los manifestantes y asentó con la cabeza cuando le solicitaron ayuda.

Vello Arellano dijo que están limitados a la siembra de sólo tres plantas por persona, lo que produce alrededor de 300 a 500 gramos dependiendo de los cuidados.

“Pero claro, no sólo es el uso lúdico como se ha estigmatizado o se ha criminalizado, que ha sido a lo largo del tiempo en México, lo que es ilegal. En 1930, Estados Unidos no lo permitió porque no le convenía, ahora la guerra se queda acá y allá ya es legal, lo que no nos parece justo, entonces queremos que el campesino en Morelos pueda sembrar lo que quiera”, insistió.

Declaró que el regulador sanitario no ha dado una respuesta a la petición que hicieron hace meses y que esperan sea positiva.

“Si no responde vamos a convocar a todos los campesinos del país a hacer un megabloqueo en las oficinas de esa dependencia entonces. Mejor que nos respondan ya”, advirtió. (Fuente: El Financiero)