No hay orden de aprehensión contra Fidel Villanueva, aclara fiscal anticorrupción

COZUMEL, MX.- Al contrario de lo que ha aseverado varios medios de comunicación, no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Fidel Villanueva Rivero, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al menos a nivel estatal, aclaró hoy la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo.

La fotografía de una hoja de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, en la que se señala el aseguramiento de varios folios de propiedades del magistrado, fue utilizado en redes sociales y algunos medios de comunicación para aseverar que ya existía una orden de aprehensión girada, y que incluso el cozumeleño ya se encontraba prófugo.

Al respecto Villanueva Arzápalo confirmó que no existe tal orden de aprehensión, al menos no a nivel estatal. No puede descartar que exista alguna a nivel federal, señaló, pero eso es un ámbito que escapa de su competencia.

Por otro lado, indicó que el cambio de administraciones municipales generalmente trae consigo denuncias, las que seguramente serán presentadas en los siguientes días. La fiscal comentó que abrirán las investigaciones que sean necesario, sin descartar el hallar delitos que perseguir.

Por último, respecto a las acusaciones de Paulina García Achac, ex subtitular de la Seduvi, en contra de su persona, por acoso y chantaje, Villanueva Arzápalo aseguró que no tienen fundamentos, pues la ex funcionaria está inconforme por haber llegado a un acuerdo reparatorio a cambio de que su caso fuera sobreseído. Se trata de dinero que fue ingresado al gobierno, no a alguna cuenta personal. (AGENCIA SIM)