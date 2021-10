Era ‘muy difícil’ supervisar obras de la L12 del Metro, según Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se dijo satisfecho con su administración como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2006-2012); esto, ante los cuestionamientos sobre su posible responsabilidad por el desplome de un tramo de la Línea 12 del metro, publicó infobae.com.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara… Actué profesional y de una manera íntegra (…) Yo cumplí con mi deber en ese momento”.

El canciller agregó que era “muy difícil” supervisar las obras al encabezar el gobierno capitalino, razón por la que, destacó, se había creado el organismo autónomo “Proyecto Metro”, en el cual intervinieron empresas e instituciones para levantar la nueva ruta.

“El encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de Ingeniería; intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramos.

(…) Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional (IPN), ICA -que ganó una licitación internacional-; supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México; constructoras o empresas reconocidas; certificación a cargo de unos grupos internacionales más importantes… es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno”, destacó durante la conferencia matutina.

El pasado 18 de octubre, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) presentó las primeras 10 denuncias por el accidente que cobró la vida de 26 personas en mayo del presente año.

Entre los señalados está el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, a quien acusan de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad; Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo; Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante el colapso del pasado 3 de mayo, y el actual Secretario de Obras de la CDMX, Jesús Antonio Esteva.

Respecto a ello, Ebrard aseveró que las y los imputados se defenderán a las acusaciones pues, mencionó, “muchas de estas personas ya pasaron por procesos”, durante la administración de Miguel Ángel Mancera: de las 134 causas presentadas, el gobierno capitalino perdió 124, explicó.

“Seguramente a quien se impute, pues se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador, Mancera. (…) De los mencionados, todos, o casi todos, ganaron muchísimos casos”.

Y es que la revelación de la Fiscalía generó una ola de críticas en la cual acusaban al órgano de no incluir a altos mandos señalados como probables culpables, entre ellos, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno de la CDMX.

Cuestionado por esto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que los señalamientos de la Fiscalía tuvieran índoles políticos de “dañar la imagen” del canciller, asegurando que éstas eran intenciones “son de los opositores”.

“No hay, en ningún caso, el propósito de proteger a nadie. (…) A lo mejor estaban esperando que la FGJ le iba a hacer juicios a Marcelo y (los opositores) se quedaron con las ganas”.

Cabe mencionar que la Fiscalía se comprometió con familiares de las víctimas a que los responsables se apeguen a un acuerdo reparatorio del daño. Asimismo, la titular, Ernestina Godoy Ramos, recalcó que las empresas ya habían manifestado su voluntad de colaborar para una justicia restaurativa.

Incluso, Godoy reportó que serán aportados recursos a un fondo, el cual buscará reparar la tragedia de aquella noche del 3 de mayo, entre las estaciones Olivos y Tezonco del Sistema de Transporte Colectivo Metro. (Fuente: infobae.com)