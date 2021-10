Llaman a eliminar la corrupción en ministerios públicos y tribunales para disminuir la inseguridad en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Los actuales niveles de inseguridad derivan no por problemas en Seguridad Pública, sino en la impartición de justicia, acusó hoy Jorge Escudero Buerba, presidente del Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública, quien dijo que falta eliminar la corrupción en los ministerios públicos y tribunales.

En entrevista, señaló que la impunidad es uno de los principales problemas que enfrenta el país, pues el 97% de los detenidos finalmente quedan libres.

“Conozco a oficiales que dicen que ya han detenido a un ladrón 100 veces, y las 100 veces salen; es una burla”, se quejó. “Necesitamos que la justicia haga su trabajo”.

Al respecto, comentó que su comité ya trabaja con el fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca, así como con Seguridad Pública, para que implementen los controles de control y confianza.

“Había municipios en donde nadie había sido sometidos a esos controles”, indicó. “Nosotros les decimos que quienes no los tengan, no pueden pertenecer a estas corporaciones. Estos exámenes son buenos, pero solo si se aplican para todos, no para algunos”.

Por otro lado, señaló que ya han tenido acercamientos con las nuevas autoridades, y que cada uno de los 11 comités municipales harán sus encuestas para determinar las necesidades en cuanto a seguridad pública.

En su opinión, con los cambios de gobierno, viene un periodo en que las nuevas autoridades comienzan a aprender a ver el panorama, desde adentro, para luego tomar decisiones; ellos esperan brindarles información que sea útil para acortar tiempos. (Agencia SIM)