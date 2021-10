SEGUIRÁN LAS FILAS INTERMINABLES: Miles de cancunenses se quedan sin vacunarse en el segundo día para los rezagados

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.– En el segundo día de aplicación de vacunas anti Covid-19 a mayores de 18 años rezagados, los módulos en Cancún estuvieron nuevamente saturados e incluso rebasados por la demanda de las personas que por diversos motivos no habían recibido la primera dosis del biológico y ante esta situación miles de ciudadanos tendrán que esperar para este jueves y viernes a ser inmunizados.

Lo anterior se pudo constatar en el domo de la Región 94 donde las filas eran interminables y se calcula que más de 5 mil personas acudieron a formarse para poder ser inmunizadas, pero solo se destinaron 3 mil 500 dosis. Desde las 14 horas se dio a conocer quienes iban a ser vacunados este miércoles el resto tendrá que regresar este jueves y otros manifestaron que se quedarán ahí a pasar la noche pese, toda vez que la jornada de vacunación se amplió hasta el próximo viernes 22 de octubre.

El interés por vacunarse aumentó porque ahora es incluso un requisito para solicitar o mantener el empleo, cuyos motivos pueden ser que en el momento en que les correspondía tenían o habían padecido Covid-19, no habían decidido aplicarse la vacuna, estaban fuera del estado en las fechas que correspondían o bien, sus creencias religiosas se lo impidieron y hoy acuden desesperados para que los atiendan.

1 of 16

“Yo no me pude vacunar porque tenía covid en la fecha que me tocó y después fui, pero me dijeron que no me podían vacunar porque era para mayores de 18 y que ya había pasado mis fechas, ahora espero que me puedan vacunar, me ha dado covid en dos ocasiones y apenas voy saliendo”, expresó Lucila, habitante de la Región 240.

“Por cuestiones del trabajo y los tiempos no me había podido vacunar pero ahora nos están exigiendo el certificado y si no me vacuno pierdo mi empleo, ya toda mi familia está vacunada y yo vengo por la segunda dosis a ver si me la quieren poner porque ha pasado varios meses”, expresó Rubicel de la SM 22.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos de las filas, hubo necesidad de cerrar la circulación en más de 10 cuadras a la redonda de dicho modulo ubicado entre las avenidas talleres y Ruta 4; ahí mismo las autoridades en todo momento informaron que el biológico es Pfizer y que no se aplicarán ni segunda dosis de otros laboratorios, ante la confusión que se está generando de vacunas a todos los rezagados.

“En mi caso no es tanto lo importante, lo que cuenta es de que pues ya estamos aquí y tenemos que seguir ahora sí que las indicaciones que nos dice el gobierno porque pues por algo están dando las vacunas y pues más que nada nosotros deberíamos de seguir lo que nos dicen para el bien de todos”, comentó Ariel, joven de 18 años que recibió su primera dosis. (Noticaribe)