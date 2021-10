PLANCHA CONGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2022: Cuatro de cinco diputados de Quintana Roo votan a favor en la cargada oficialista

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados avaló la madrugada de hoy los dictámenes referentes a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), Miscelánea Fiscal y Ley Federal de Derechos (LFD) para el Ejercicio Fiscal de 2022, mismos que pasan al Senado de la República para los efectos correspondientes.

Con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, las y los diputados aprobaron en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, cuyo monto a captar se estima en 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos (mdp).

En la LIF se contempla alcanzar ingresos por 7.1 billones de pesos; un aumento de 8.9 en términos reales en comparación a la Ley de Ingresos de 2021; el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto se encuentra estabilizado en 51 por ciento, e igual que el estimado para el cierre de 2021.

El dictamen señala que de los siete billones 88 mil 250.3 millones de pesos (mdp) que se prevé captar el año próximo, tres billones 944 mil 520.6 mdp corresponden a impuestos; 411 mil 852.5 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 32.6 mdp a Contribuciones de Mejoras; 47 mil 193.5 mdp a Derechos; 7 mil 918.8 mdp a Productos; 184 mil 864.7 mdp a Aprovechamientos.

Un billón 205 mil 324.3 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 370 mil 928.1 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y 915 mil 615.2 mdp a Ingresos Derivados de Financiamientos. Se estima una recaudación federal participable por 3 billones 728 mil 987.5 mdp.

1 of 7

NO LLEGÓ LAURA FERNÁNDEZ A COMISIÓN DE HACIENDA

De acuerdo con la información de la Cámara de Diputados, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 (en lo general y en lo particular los artículos no reservados), de los cinco diputados quintanarroenses cuatro de ellos votaron a favor y una legisladora no se presentó.

Los que votaron a favor fueron los dos morenistas, Anahí González Hernández y Alberto Batun Chulim; de los tres verdeecologistas, Juan Carrillo Soberanis y Santi Montemayor Castillo votaron por el sí y Laura Lynn Fernández Piña no se presentó a dicha sesión.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), indicó que en las proyecciones de finanzas públicas de 2022, se utiliza una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.1 por ciento; el precio de la mezcla mexicana de exportación, está estimado en 55.1 dólares por barril, con una plataforma de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios.

Además, añadió Melgar Bravo, se proyecta una inflación anual de 3.4 por ciento en línea con las proyecciones y la convergencia en el objetivo del Banco de México; considera una tasa de interés promedio de 5 por ciento, así como un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar. (AGENCIA SIM)