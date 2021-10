Deportistas de Quintana Roo sufren atrasos en el pago de sus becas desde hace seis meses

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Atraso de un año en el pago de becas a deportistas e incertidumbre de pago a quienes ganaron medallas este año así como para la reapertura del Centro de Alto Rendimiento (Cedar) de Chetumal y el reconocimiento de que atletas deben autofinanciarse para participar en justas que son por invitación, fue el panorama que presentó el director de la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), Antonio López Pinzón, al comparecer ante la diputados que integran la comisión del deporte de la XVI Legislatura.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, el titular de la Cojudeq reconoció que fallas de comunicación ocasionó la inconformidad de Padres de familia de atletas de alto rendimiento por el traslado del CEDAR a Cancún.

Aclaró que el CEDAR de Chetumal permanecerá cerrado en tanto consigan los recursos para reparar los hundimientos que se han detectado en toda la superficie que ocupa la Cojudeq.

“Haremos las gestiones ante la Secretaría de Finanzas para conseguir los recursos ya que la Cojudeq no cuenta con presupuesto para atender este tipo de problemas”, afirmó.

Aunque dijo que la Secretaría de Obras Públicas realizó un diagnóstico sobre los hundimientos, declinó mencionar el monto d e recursos necesarios para atender la problemática.

Los padres de familia de Chetumal están en todo su derecho a no aceptar la invitación de irse a Cancún; también los deportistas de Cancún no aceptaban venir a Chetumal “no porque no quieran sino porque no les daban el permiso”, señaló.

Reconoció que la falta de comunicación para socializar el traslado del CEDAR de Chetumal a Cancún es lo que originó el problema con los padres de familia.

Durante la comparecencia, López Pinzón reconoció atrasos en el pago de becas a los deportistas. Las becas del 2020 apenas se lograron pagar este año y aún se deben las de este 2021, señaló.

Incluso, reconoció que hay incertidumbre en la posibilidad de pagar a los jóvenes que ganaron medallas en eventos deportivos este año previsto en la entrega de la medalla al mérito deportivo que encabezará el gobernador este 20 de noviembre.

“Faltan pocos días y no sabemos si se podrá pagar a tiempo”, reiteró.

López Pinzón manifestó que, a consecuencia de la pandemia, la Cojudeq tuvo una reducción presupuestal de 80.1 millones de pesos que representó un 32. 9 por ciento de su puesto.

En cuanto a la inconformidad de deportistas por la falta de apoyo para participar en eventos deportivos, el director de la Cojudeq reconoció que en muchas ocasiones reciben invitaciones para acudir a eventos que no son oficiales o de selección y no van con la representación de Quintana Roo.

Dijo que la Cojudeq trabaja con el eje rector establecido con la Conade quien es la instancia que emite las convocatorias.

Lo que sucede es que los deportes reciben invitaciones a participar en justas deportivas y deben ver como van “pero no con la representación del Estado”.

Cuestionado sobre el manejo de recursos dijo que no se vale que se hagan públicas denuncias de supuestos manejos irregulares y consideró graves ese tipo de acusaciones como las señaladas por el diputado Roberto Erales Jiménez.

“Son graves esas acusaciones, quisiera ver esos cheques, quisiera saber quien hizo la denuncia porque no se vale que se hagan sólo por redes sociales como Facebook, WhatsApp o bots, deberían hacerlas ante la Fiscalía Anticorrupción”, afirmó. Incluso ofreció su renuncia al cargo si le mostraban algo de esos cheques con su firma.

En su comparecencia, López Pinzón hizo mención a una persona que trabaja en gobierno que no cumple con los protocolos sanitarias que e han implementado en las instalaciones para evitar la propagación del covid-19.

“Muchas personas creen que por trabajar en gobierno pueden llegar a las instalaciones deportivas y no cumplir con los protocolos pero así es el comportamiento de la gente de Chetumal”, afirmó.

Se quejó que los padres de familia de Chetumal sólo llegan a las instalaciones donde practican sus hijos a echar relajo a fumar por lo que han tenido la necesidad de desalojarlos. (Noticaribe)