Piden creación de unidad oncológica para tratar niños con cáncer en Cancún

CANCÚN, MX.- El 80 por ciento de las niñas y los niños con cáncer que son atendidos en la Fundación Aitana continúa desplazándose a otros estados de la República para recibir sus tratamientos, debido a la necesidad de unidades oncológicas que existe en Quintana Roo, informó su presidente Evelin Dzib.

Añadió que al menos 30 de los más de 170 pacientes que tienen registrados están inscritos al Seguro Social y son atendidos en su nueva unidad oncológica, y el resto tiene que buscar opciones en Chetumal o en otras ciudades fuera del estado.

“Si el Seguro Social pudo hacer una unidad dentro de su propio hospital, porque el Hospital General no puede con toda esa infraestructura que tiene y tan grande que tiene el hospital no pueda hacer una unidad oncológica aquí en Cancún”, manifestó en entrevista.

Agregó que se ha registrado un incremento en las solicitudes de ayuda que recibe la fundación, aunque esto no significa un aumento en los casos de diagnóstico de cáncer, sino que son familias que antes no requerían el apoyo y ahora sí.

“Ha aumentado bastante, pero yo siento que como hay un desabasto a nivel nacional, eso ha sido que niños que no pedían antes del apoyo hoy en día se acerquen a la fundación a pedir”, explicó.

Indicó que lo mismo ocurre con las personas adultas y que diariamente les llega al menos una solicitud de apoyo con los tratamientos, por el desabasto que hay en el país.

“No hay día que no nos llegue un adulto a pedir el medicamento, pero nosotros no podemos apoyar a adultos y no porque no queramos, sino porque no nos alcanzaría”, destacó Evelin Dzib.

Sin embargo, detalló que desde la fundación se realizan las gestiones para conseguir los medicamentos, pero los costos son cubiertos por los pacientes.

“Ahorita estamos en un proyecto de hacer unas playeras que todo lo que se recaude sea para tener un stock de medicamentos, pero para los adultos”, apuntó. (Agencia SIM)