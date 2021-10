Falta de presupuesto impide contar con nuevos semáforos en Cancún

CANCÚN, MX.- La secretaria General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Flor Ruiz Cosío, informó que los semáforos descompuestos en Cancún, que aseguró no son 60 por ciento como indican reportes extraoficiales, no serán reparados, sino reemplazados paulatinamente por semáforos más modernos en una fecha no precisada.

En entrevista con Radio Turquesa sobre las mesas de seguridad en las que participan los tres órdenes de gobierno y en las que toma parte la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las Secretarías de Seguridad estatal y municipal y la Fiscalía, entre otras dependencias, dijo que los semáforos descompuestos tienen más de diez años y carecen de la tecnología requerida hoy en día.

Agregó que los semáforos modernos requieren enlazarse con los centros de seguridad, como tránsito y equiparse con cámaras, por lo que la reestructura será paulatina.

También dijo que no hay una fecha para tener estos nuevos semáforos, pues dependerá de la entrega de los presupuestos, según la Ley de Ingresos y Egresos, por lo que pide respeto al personal de tránsito en las intersecciones donde no hay semáforos.

“La Presidente Municipal busca recursos de algún fondo para hacer el cambio y no esperar a los diputados”, adelantó la funcionaria.

En cuanto a luminarias descompuestas en la ciudad, dijo que atienden los reportes, que son luminarias LED y que son reemplazados gradualmente.

“Habrá una reunión con los dueños o representantes legales para una mayor eficiencia y como cualquier otra concesión, sino funciona se tomarán las acciones necesarias”, informó.

Flor Ruiz también invitó a la ciudadanía a reportar las luminarias que no funcionan en el municipio al teléfono 9983616367 9983213424. (Infoqroo)