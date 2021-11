VIDEO | Félix Salgado da ‘instrucciones’ al Secretario de Educación de Guerrero

GUERRERO, MX.- El senador Félix Salgado Macedonio y exaspirante al gobierno de Guerrero fue captado mientras daba instrucciones al actual secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, de atender a una delegación inconforme de maestros en la entidad, publicó animalpolitico.mx.

En un video se observa al senador morenista llamar por teléfono al secretario para pedir la atención a integrantes de Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG).

Don Félix Salgado dando instrucciones al titular de la Secretaria de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez… ¿No que la gobernadora es @EvelynSalgadoP ? pic.twitter.com/M6WSwoiFd2 — Alfredo González (@alfredolez) November 4, 2021

Salgado pasó el teléfono a una de las organizadoras sectoriales, quien reclamó que no se había realizado aún la mesa de negociación con autoridades por la ausencia de funcionarios, como el secretario de Finanzas del estado.

Desde octubre pasado, Amapola Periodismo dio a conocer cómo Salgado Macedonio designaba a los nuevos secretarios del gabinete y funcionarios del gobierno electo, que encabeza su hija Evelyn Salgado.

Previo a la toma de Evelyn Salgado, el senador de Morena aseguró que en la designación de funcionarios del gabinete de su hija “no habrá recomendados, amigos o compadres, ni tampoco familiares y tampoco incido en su designación”.

Aseguró que la gobernadora está al pendiente de las personas que se designa en los cargos y los que lleguen tienen un respaldo académico.

“Aquí habrá paridad de género, habrá 10 secretarios y 10 secretarias de gabinete”, mencionó.

“Los compañeros que serán designados de acuerdo a su perfil, pero Félix Salgado no determina y no influye (en los nombramientos), ¿por qué?, porque no es Félix, ni es la gobernadora, es el pueblo el que está aquí”, afirmó. (Fuente: animalpolitico.mx)