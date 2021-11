PROCURADOR FISCAL REPLICA A LA SCJN: Delincuentes de ‘cuello blanco’ no son de escasos recursos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, manifestó su desacuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la prisión preventiva en casos de defraudación fiscal y contrabando, previsto como uno de los principales cambios a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Federal de Delincuencia Organizada en 2019, publicó unotv.com.

Tras la resolución de la SCJN, dada a conocer el pasado mes de octubre, sobre la prisión preventiva en casos de defraudación fiscal y contrabando, el procurador fiscal de la Federación dijo que, a pesar de no estar de acuerdo, respeta la decisión.

“Respetamos plenamente a la Corte y su criterio; sin embargo, no concordamos con ellos porque consideramos que no se valoró que la Ley de Seguridad Nacional establece expresamente que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia al Estado mexicano pasando por alto que la inestabilidad económica atenta directamente contra dichos valores”.

Argumentó que los presuntos delincuentes fiscales atentan contra la economía de todo el país y la ciudadanía.

“Consideramos que estos delitos son delitos de cuello blanco y por lo tanto lo que se está haciendo es permitir que florezcan al que ya no se inhiba la comisión de los mismos, y no se atenta contra el más indefenso porque quien puede emitir un comprobante o participar en la simulación de comprobantes fiscales por 25 millones de pesos, que da una omisión de 8 millones de pesos, no es una persona de escasos recursos”.

Al finalizar la conferencia magistral “Dos nuevos supuestos en defraudación fiscal calificada”, dentro de la Cumbre Fiscal “Paquete Económico 2022”, organizado por Thomson Reuters y Bakertilly, Romero Aranda externó que estas limitantes no inhibirán la labor de la Procuraduría.

“Vamos a seguir persiguiendo la defraudación fiscal, tengamos prisión preventiva oficiosa o tengamos prisión preventiva justificada, pero lo vamos a seguir peleando arduamente.”

Por mayoría de votos, la Corte invalidó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio para los delitos fiscales de defraudación, contrabando y uso de facturas falsas. (Fuente: unotv.com)