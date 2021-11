Analiza Imoveqroo dar permisos a mototaxis

CHETUMAL, MX.- Hay una serie de solicitudes de mototaxistas para obtener permisos como transporte público que son analizados por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), independientemente de las reformas ingresadas a la ley, aunque por las limitantes de la misma, no pueden tratarse de concesiones, aclaró Luis Alfonso Chi Paredes, director de Regulación, Trámites y Control de este organismo.

En entrevista, el funcionario enfatizó que el Imoverqoo está imposibilitado de entregar una concesión, pues la Ley de Movilidad no contempla el transporte de pasajeros en modalidad de mototaxi; no obstante, también se indica en este documento que modalidades no especificadas son susceptibles a recibir permisos.

“Esa ya es una definición del director (Jorge Pérez Pérez), pero hay que ver el interés público”, comentó.

Actualmente, indicó, se permite la operación de estas unidades, pero solo si están ya censados y cuentan con su placa. Todo el resto será infaccionado, advirtió.

Cabe destacar que Jorge Pérez Pérez reveló en entrevista que el gobernador Carlos Joaquín González ordenó no emplacar más vehículos motorizados de tres ruedas en el estado, para tratar de contener la proliferación de estas unidades.

“Debemos ser certeros en la atención de las solicitudes; hay algunas que se analizan. Concesiones no se puede, pero los permisos se analiza si se entregan. Si es así, qué bien para los operadores, si no, tienen todo derecho a inconformarse a través de sus abogados”, comentó.

Chi Paredes dijo que participó en el foro de mototaxistas convocado en Felipe Carrillo Puerto, en donde plantearon modificar la Ley de Movlidad para incluir mototaxis.

También sabe que el diputado José Luis Guillén también ingresó su iniciativa, pues son muchos quienes quieren trabajar dentro de un marco legal. (Agencia SIM)