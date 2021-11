Trump se cobra las parodias de Baldwin tras accidente mortal en set cinematográfico

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante una entrevista reciente que Alec Baldwin, quien lo ha imitado en repetidas ocasiones en el programa Saturday Night Live, disparó intencionalmente contra la directora de fotografía, Halyana Hutchins, publicó radioformula.com.mx.

Fue el pasado 21 de octubre cuando Baldwin disparó un arma de utilería en la grabación de una escena para la película Rust. Sin embargo, dado que la pistola resultó estar cargada, asesinó a Hutchins e hirió al director Joel Souza.

Ahora, en una entrevista radiofónica, Trump mencionó que piensa que el actor podría haber disparado contra Souza y Hutchins deliberadamente, ya que lo considera un hombre con “problemas” mentales.

“Es un tipo con problemas. Le pasa algo. Lo he observado durante años. Se mete en peleas a puñetazos con los reporteros. Mira, no me gustan los reporteros. Algunos me gustan, algunos son geniales, algunos tienen talento, pero no te metes en peleas a puñetazos. Quiero decir, todo lo que hace, es un tipo volátil. Es un loco”, comentó, vía Rawstory.

El expresidente de Estados Unidos agregó que le parece extraña la situación, incluyendo el hecho de que Baldwin disparara el arma sin antes haber revisado por sí mismo que no estuviera cargada –algo que el director asistente David Halls le afirmó cuando se la entregó–.

“Es raro. Creo que solo por [instinto] natural … creo que lo habría apuntado al aire, pero también puedes mirar para ver si está cargado. Pero quién tomaría un arma y apuntaría a una directora de fotografía y apretaría el gatillo, y ella está muerta”, indicó.

Trump, cuya estabilidad mental ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, no perdió la oportunidad de sugerir que el actor de 63 años podría haber cargado el arma por sí mismo: “Quizás lo cargó. Le pasa algo, es un tipo enfermo”. (Fuente: radioformula.com.mx)