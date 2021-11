Jóvenes crean plataforma para investigar a personas y empresas en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Un grupo de jóvenes emprendedores creó en Quintana Roo una plataforma digital denominada “Muro Legal” que ayuda a investigar y recopilar información pública sobre personas, empresas o corporativos, de forma fácil y rápida.

En entrevista, el cancunense Aarón Arcángel Gama Chan, quien es uno de los desarrolladores, explicó que esta herramienta está ayudando a los usuarios a tomar decisiones importantes en materia de recursos humanos, operaciones financieras y hasta en relaciones interpersonales.

“El algoritmo como tal recopila información de 170 fuentes nacionales e internacionales y trabaja con más de 550 millones de datos registrados, todo esto es público, somos una plataforma que facilita la información pública en un solo lugar y en un solo reporte”, especificó el entrevistado.

Añadió que la plataforma está disponible para teléfonos celulares y computadoras a través de la dirección murolegal.com , cuyo costo más elevado por consulta es de aproximadamente 18 dólares, más IVA, además de manejar paquetes corporativos para consultas de gran volúmen.

“Las áreas de mayor ocurrencia que están en las que estamos ayudando es el sector inmobiliario, recursos humanos, el tema de negocios internacionales, el tema de las empresas que usan tecnología financiera y mucha gente que usa muro legal antes de casarse, porque se ha detectado que ahora sí el príncipe de los sueños se ha convertido en un sapo”, destacó Gama Chan.

“Es increíble como las mismas personas o empresas nos han dicho que a través de este reporte pues han tomado mejores decisiones y han prevenido”, apuntó.

De igual manera, reveló que a través de este servicio han detectado casos de fraude y engaños.

“Hemos detectado como hoy en día mucha gente compra cédulas profesionales falsas, ya pasó en el caso de un doctorado, a un cirujano, que esta persona decía tener maestría en ciertas especialidades de cirugía y cuando lo contratan para hacer un tema de operación en una clínica privada investiga con nosotros y resulta que no, no apareció la cédula, después se meten directamente a la fuente que es la parte de la SEP, para consultar la matriz de la cédula, y no aparece nada, la cédula profesional era falsa”, recordó.

También habló del caso de una joven que estaba por contraer matrimonio, pero antes de hacerlo decidió investigar y descubrió que su novio tenía juicios de pensión alimenticia y que ya se había casado dos veces.

Al final, calculó que en cuatro meses que llevan de operación ya han realizado alrededor de mil consultas para empresas y 300 para personas. (AGENCIA SIM)