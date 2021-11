Acumulan trabajos de remodelación de Calderitas retrasos de un mes, denuncian

CHETUMAL, MX.- Luciano Chan Buenfil, alcalde de la comunidad de Calderitas, denunció que la obra de remodelación de la zona restaurantera y el corredor turístico tiene un retraso de un mes.

“Hemos visto con desagrado, no con alegría, que ese proyecto se ha atrasado demasiado, cuando se debió haber hecho en dos meses, ya tenemos cuatro meses y medio y aún no terminan”, aseguró en entrevista.

Reiteró que lo anterior ha generado inconformidad entre los habitantes y comerciantes de la zona, por las afectación que representan estos trabajos.

Por ello, adelantó que no permitirán que se rompan más espacios hasta que se que termine la parte donde estaba el mirador en la calle Yucatán, desde la Tlaxcala hasta la Morelia, para evitar perjudicar a más negocios.

“Así como van yo siento que para diciembre no lo van a terminar, puesto que querían romper donde está la playa artificial número uno, pero en una reunión con los restauranteros dijimos que no, que no íbamos a permitir que se rompa eso hasta que ellos terminen la parte que iniciaron”, resaltó.

Explicó que la obra está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que el monto de inversión es de 61 millones de pesos. (Agencia SIM)