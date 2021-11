Profeco revela quién es ‘el rey de las ofertas falsas’ durante el Buen Fin…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante la conferencia Mañanera de este lunes, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield dio a conocer quién ha sido el “Rey de las ofertas falsas” durante los primeros días del Buen Fin, publicó El Heraldo de México.

Se trata de la tienda de autoservicio Chedraui quien a aumentado el costo de los precios en algunos de sus productos que oferta. El procurador citó como ejemplo la venta de croquetas de perro las cuales, la empresa subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin “luego las puso en oferta en 25 por ciento de descuento. Al final están dos por ciento más caras las croquetas. Qué son esos cotorreos”.

Agregó que suspendieron dicha “promoción” y aseguró que participar en la semana de ofertas “no es a fuerza, si no quieren poner una oferta no la pongan, pero no digan mentiras”.

Además explicó que también tuvieron un problema con el costo de una charola que daban en 33 pesos y después no la quisieron vender pues decían que el precio estaba en dólares, “No se puede vender en ninguna moneda que no sean pesos mexicanos. Entonces tuvieron que vender su charolita en 33 pesos mexicanos”.

Profeco califica de exitoso el Buen Fin; ¿qué es lo que más compra la gente?

Ricardo Sheffield Padilla explicó que este año hubo menos quejas en el Buen Fin: de más de mil que se registraron el año pasado, hasta el momento van 472.

También los consumidores utilizan más la información del quién es quién en los precios promovidos por la Profeco. De 77 mil 442 consultas el año pasado, hoy van más de 182 mil consultas.

Hasta el momento también va el 88 por ciento de conciliación en reclamaciones concluidas.

Los productos que compra más la gente y que también tienen más reclamaciones son ropa y zapatos, además de abarrotes.

El funcionario agregó que las empresas Coppel y Liverpool llevan el 100 por ciento de la conciliación, pero Office Depot no ha presentado propuestas de conciliación.

El gel y el cubrebocas, artículos que tuvieron mucha demanda el año pasado, han bajado su nivel de compra.

Según los datos de Profeco, las familias están haciendo compras responsables e invitó a la ciudadanía a que aproveche las ofertas de lo que resta del Buen Fin. (Fuente: El Heraldo de México)