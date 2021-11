CALLES INSERVIBLES EN CANCÚN: Baches generan grandes pérdidas económicas a los automovilistas en el principal destino turístico de México

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Serias afectaciones registran las calles de Cancún por la presencia de gran cantidad de baches que se han generado a raíz de las recientes lluvias y las brigadas de bacheo prácticamente han quedado rebasadas.

Y es que la avenidas más transitadas registran baches entre 20 a 25 centímetros de profundidad ya hasta u metro de diámetro en algunas zonas que son tapados por el agua de la lluvias ocasionando que los automovilistas caigan en ellos, afectado sus vehículos y en otros casos generando accidentes mayores por quienes buscan evadir los agujeros.

Muestra de ello es la situación que traviesan los automovilistas al circular sobre la avenida Tules con avenida Kaba, donde han registrado constante daños a los neumáticos y suspensiones de los vehículos.

“No me di cuenta que tan profundo estaba el hoyo y caí, seguí avanzando y me auto comento a tener un sonido raro y cuando me detuve vi que mis una de mis llantas se había roto y por el golpe también tengo que cambiar la suspensión, 4 mil peso me va a costar al chiste de transitar por esta calles”, refirió don Luis de la región 230.

Situaciones como estas se repiten en otras vialidades de la ciudad, como; Comalcalco, Chac Mool, niños Héroes, Kinick, Nichupte, Kahab, Bonampaq, entre otras, ya que sin excepción alguna, todas las arterias de ciudad registran deterioro, incluso las calles interiores de menos tráfico.

Por lo anterior, los automovilistas piden poner en marcha un programa urgente de bacheo con mayor número de trabajadores, porque las brigadas de servicios públicos aseguran que han quedado rebasados en su capacidad para atender la afectación de las vialidades. (Noticaribe)