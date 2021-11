En manos de los diputados el tema de la consulta de Aguakan; de haber recortes presupuestales estaría nuevamente en riesgo este ejercicio ciudadano: IEQROO

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, dio a conocer que depende de los diputados la posibilidad de que se realice o no la consulta ciudadana de Aguakan en el próximo proceso electoral, porque está sujeto a la aprobación del presupuesto que el órgano electoral hizo llegar al congreso local para poder organizar este ejercicio el proceso electoral para la elección de diputados locales y gubernatura.

Reconoció que en caso de no aprobarse la propuesta de 470 millones 698 mil 241 pesos para ejercer en el 2021 este ejercicio nuevamente estaría en riesgo no de no realizarse, ya que en ello se contempla los gastos de la consulta que se prevé realizar en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

“Nosotros aprobamos el presupuesto y destinamos un recurso para esa actividad y estamos en espera de que el congreso local haga lo propio y determine cuanto es el presupuesto que se le va a otorgar al instituto y con base a ello se podrán tomar decisiones”, señaló el consejero electoral.

Abundó que el órgano electoral mantiene la propuesta de que este ejercicio se pueda realizar el día de la jornada electoral del 2021.

Cabe recordar que el presupuesto solicitado por el instituto electoral para el próximo año es de 110 millones arriba de los 360 millones que ejerce este año, de los cuáles 384 millones 750 mil 404 pesos son para gastos operativo, 85 millones 947 mil 837 pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos. (Noticaribe)