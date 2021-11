Niegan refuerzo de Pfizer a maestros que fueron vacunados con CanSino en Cancún

CANCÚN, MX.- La maestra Gabriela Corona denunció públicamente que le fue negado el refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en el módulo del “Toro Valenzuela”, uno de los puntos donde esta mañana inició una nueva jornada exclusiva para la aplicación de segundas dosis del citado fármaco en personas mayores de edad.

Reconoció que en mayo pasado fue inmunizada con el biológico de CanSino, que es de una sola dosis, junto al personal docente y administrativo del sector educativo, pero que debido a la poca seguridad y mala fama de la vacuna, se hizo pasar como rezagada en octubre pasado, cuando recibió la primera dosis de Pfizer, al igual que otras maestros y ciudadanos en general.

“Yo estoy frente a grupo y además tengo programado un viaje y como todos sabemos para ir a ciertos países la CanSino no es válida”, se justificó en entrevista.

Dijo que consultó a un médico para conocer los riesgos de vacunarse otra vez a pesar de ya contar una dosis contra el nuevo coronavirus, y éste le aseguró que no había ningún peligro.

“Escanearon el código QR y me dijeron usted ya tiene su certificado de vacuna, yo les decía es mi derecho ponerme poder la otra y me dijeron que no era posible”, señaló la maestra Gabriela Corona, quien no podrá completar el esquema de Pfizer.

En tanto, la jornada inició con afluencia de gente, pero en menor medido a la campaña para la primera dosis.

“Esta vez estuvo más tranquila que la vez pasada, llegamos a las 6:00 de la mañana”, dijo una señora en la fila del módulo del domo de la Región 94.

“Está más tranquilo”, señaló otra mujer en la unidad deportiva de la Región 96, quien reconoció que aunque sí hay gente, la fila fluye más rápida y con mejor organización.

De acuerdo con la convocatoria, esta campaña concluirá el próximo jueves 25 de noviembre. (Agencia SIM)