TODOS LOS MUNICIPIOS VAN A LA BAJA EN CONTAGIOS: Avanza Quintana Roo a segunda etapa del verde en su Semáforo Epidemiológico estatal

CANCÚN, MX.- La alta tasa de vacunación en Quintana Roo, el permanente uso de medidas preventivas, permite avanzar a una segunda etapa de “color verde responsable” en su semáforo epidemiológico estatal, que entrará en vigor en la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre, informó esta noche el gobernador, Carlos Joaquín González.

“Alcanzamos el 97% de cobertura en la aplicación de primeras dosis, lo que coloca a nuestro Estado, en el segundo lugar del ranking nacional de vacunación contra Covid-19. No obstante, el estar vacunado no te garantiza no contagiarte, sólo reduce el impacto grave del virus”, precisó.

En su programa semanal de los jueves, puntualizó que todos los municipios están a la baja en la disminución de número de casos, de acuerdo con el comportamiento en la curva de contagios.

Asimismo, subrayó que con semáforo epidemiológico “en verde responsable” habrá mayor recuperación económica, pero que se mantienen todas las medidas sanitarias en esta nueva normalidad “para no perder lo que con tanto esfuerzo hemos avanzado”:

Durante su mensaje, el gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población a mantener el uso de los hábitos, las medidas preventivas y los protocolos de higiene para continuar en el rumbo de la recuperación.

“Este rumbo se fortalecerá manteniendo en color verde el semáforo epidemiológico estatal que durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre pasa a la segunda etapa, con un verde responsable que significa seguir con las medidas de prevención sanitaria, nuestro principal escudo para evitar contagios”, puntualizó.

En ese sentido, reiteró que durante esta etapa continúa el uso de mascarilla o cubrebocas, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones, privilegiar la ventilación natural en lugares públicos y en casa, lavado frecuente de manos, mantener el estornudo de etiqueta, manejo responsable de pañuelos desechables y, en general, de artículos que están en contacto con nariz y boca, y recordar que, a mayor tiempo de permanencia en un lugar, mayor es el riesgo.

El gobernador Carlos Joaquín dejó en claro que el verde no implica que el virus no esté entre nosotros.

De igual manera, advirtió que “si relajamos las medidas de prevención sanitaria y actuamos como si ya no hubiera pandemia, podemos perder en poco tiempo, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio hemos avanzado”.