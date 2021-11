La croata Petra Marcinko, a semifinales en el Mundial Juvenil Yucatán

La croata Petra Marcinko, a semifinales del Mundial Juvenil Yucatán

Mérida, 26 de noviembre (Infoqroo).- Con un juego consistente y efectivo, la croata Petra Marcinko, segunda sembrada, avanzó a las semifinales al derrotar a la suiza Celine Naef (8), 6-4, 4-6 y 6-3, en el Mundial Juvenil Yucatán, grado A, que se juega en las canchas de arcilla del Club Campestre.

Las hermanas checas Linda (3) y Brenda (4) Fruhvirtova confirmaron los buenos conceptos que se vierten de ellas y también avanzaron.

En la cancha estadio, Linda eliminó por 6-3 y 6-2 a la argentina Solana Sierra (5), quien causó buenos comentarios por su nivel de juego. Brenda, de 14 años de edad, a su vez, doblegó a otra sembrada, la croata Lucija Cirik Bagarik (10), 6-1 y 6-3.

El yucateco Rodrigo Pacheco Méndez (11) cayó frente al croata Dino Prizmic (16), 6-7 (4), 6-3 y 6-4.

El peruano Gonzalo Bueno (3) dijo adiós al torneo al tropezar frente al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (6), 6-0 y 7-6 (1), y Lautaro Midón (15) venció al belga Alexander Blookx, 6-2 y 6-4, para mantenerse como el único argentino con vida. Vallejo chocará con Midón en las semifinales.

El cuarto favorito, el croata Mili Poljicak, dio cuenta del peruano Ignacio Buse (7), para instalarse en la semifinal.

En dobles, las canadienses Kayla Cross (6) y Victoria Mboko dieron la campanada al eliminar a las máximas favoritas, las hermanas Linda y Brenda Fruhvirtova, flamantes monarcas de la Copa Mundial Guadalajara: 7-6 (2) y 6-4.

Las también canadienses, las hermanas Annabelle y Naomi Xu doblegaron a Qavia Lopez (7, EE.UU.) y Marina Stakusic, 6-4 y 6-2.

En varonil, Gonzalo Bueno (2, PER) e Ignacio Buse (PER) derrotaron a a Gianluca Ballota (PER) y Leanid Boika (EE.UU.), 7-6 (3) y 7-6 (5); Leo Borg (5, SUE) y Michael Minasyan (SUE) a Mili Poljicak (CRO) y Coleman Wong (1, ARG), 7-6 (6) y 10-5.

Los argentinos Juan Manuel la Serna y Lautaro Midón (6) vencieron a Kalin Ivanovski (3, MKD) y Luka Mikrut (CRO), 4-6, 6-1 y 10-4, y Joao Victor Couto (BRA) y Henrique Rocha (POR) a Marko Stakusic (CAN) y Jaden Weekes (CAN), 6-4 y 6-3. (Infoqroo)