Diputados verán el ‘tamaño de la cobija’ antes de autorizar el presupuesto solicitado por el Ieqroo, ya que es necesario atender salud, educación y seguridad pública como temas prioritarios, advierten

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al reiterar que los sectores de educación, salud y seguridad pública son prioridad en materia presupuestal para el próximo año, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Martínez Arcila, consideró que el presupuesto solicitado por el Ieqroo, en el que considera la realización de la consulta ciudadana en cuatro municipios sobre la concesión de agua potable a Aguakan, deberá ser valorado.

“Hay una ordenanza para que se realice pero no hay manera de no voltear los ojos a las necesidades que presenta la ciudadanía. Si el tamaño de la cobija no da para más no vamos a dejar de cubrir temas de salud, seguridad pública y educación como prioridad del gobierno y la ciudadanía”, advirtió.

Dijo que el paquete presupuestal para el próximo año solicitado por el gobierno del Estado es razonado y prudente y no generará endeudamiento, “se ajusta a la realidad que atraviesa el país”.

“Vamos a revisar todos los rubros y algún sector que no requiera de tantos recursos se podrá destinar a los temas considerados prioritarios”, manifestó.

Hizo énfasis en el tema de educación, ya que es necesario atender las escuelas que han sido vandalizadas ante la posibilidad que, de manera paulatina, los estudiantes regresen a las aulas y reforzar los protocolos sanitarios porque “debemos tomar en cuenta que se requiere de recursos para atender esas necesidades”.

En el caso del presupuesto para la organización y realización del proceso electoral del 2022, Martínez Arcila recordó que precisamente se acordó modificar la fecha de inicio para no gastar más “y en el caso del presupuesto solicitado por el Ieqroo deberá ser analizado por todos los diputados”. (Noticaribe)