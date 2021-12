“NO ES CIERTO QUE VIOLEMOS DERECHOS HUMANOS, MÉXICO ES EL PAÍS DE AMÉRICA QUE MÁS REFUGIADOS RECIBE”: Marcelo Ebrard defiende política de control migratorio en el segundo Encuentro de Gobernadores del Sureste y la Embajada de EU

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En cuanto al tema de migrantes, en el segundo Encuentro de Gobernadores del Sureste y la Embajada de EUA, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que en México no hay violación de derechos humanos a migrantes y actualmente es el país que recibe más refugiados y este año se han registrado 110 mil.

“México hoy es el país de América que recibe más refugiados sin dificultades de trámite, hace un año se recibieron seis mil, ahora hay 110 mil recibidos”, indicó.

La migración, consideró que es un tema complicado y para ello se requiere una solución de tipo regional y desde su perspectiva, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hacen lo posible para solucionar esta problemática social.

“Ha cambiado el flujo migratorio por la pandemia; como lo han dicho los dos presidentes, que los migrantes son buena gente, deberían tener derecho de quedarse en sus lugares, por eso Biden tiene sus ojos de asegurar desarrollo con trabajos semejantes como Sembrando Vida”, expuso.

Ebrard dijo que en México las personas buscan refugio porque no tienen dificultades de trámite.

“El problema no es que vengan y no es cierto que violemos derechos humanos, lo que sí planteamos es que no lleven caravanas diciendo que por el solo hecho de llegar a EEUU les darán residencia, eso es falso, eso no es nada más porque sí, hay dinero detrás de eso”, expuso.

Como parte de los resultados de la reunión que se llevó a cabo en Mérida, el gobernador Mauricio Vila Dosal mencionó que en materia de conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable, se llegó al acuerdo para que a través de The Natural Conservancy, llegue para los estados del sureste un recurso que asciende a más de 30 millones de dólares.

Asimismo, Yucatán y Tabasco encabezan un grupo de propuestas de capacitación y formación de habilidades digitales para medianas y pequeñas empresas como apoyo de Amazon y de Microsoft.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González mencionó que los recuerdos a los que han llegado entre gobernadores del sureste, permitirán que haya un desarrollo sustentable, mayor crecimiento turístico de la zona y lograr tener así destinos prósperos. (Noticaribe)