Rosa Icela Rodríguez defiende estrategia de seguridad de la 4T ante diputados

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, afirmó que aún “no es el momento” de plantear reformas legales para transformar la Guardia Nacional, publicó Expansión Política.

Rodríguez compareció este martes ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde aseguró que la Guardia Nacional apenas tiene 2 años de creación, pero –a su juicio– ya ha dado resultados con la estrategia de “abrazos no balazos”.

La secretaria consideró que habrá más avances pues hoy ya se tienen “más instrumentos”:

“No teníamos a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaria de Marina con facultades y competencia para actuar en materia de seguridad, esas dos cosas y la conformación de la Guardia Nacional” darán más resultados, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Durante la comparecencia, fue cuestionada por la militarización de las tareas de seguridad pública, no solo por la participación de la Sedena y la Marina en esas labores, sino porque la mayor parte de las Guardia Nacional está conformada por elementos militares.

El diputado panista Román Cifuentes Negrete adelantó que su bancada se opondrá a la propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incorpora a la Guardia Nacional a la cadena de mando del Ejército.

Esa es una amenaza que desconoce -advirtió el panista- “la historia de América Latina y las experiencias a nivel mundial que hablan de que la militarización nunca ha sido solución a problemas sociales… hoy los diputados del PAN decimos que por supuesto esta iniciativa no pasará”.

El legislador aseveró que la estrategia del gobierno es fallida, pues a medio sexenio “tienen el triple de homicidios que a estas alturas tenía el gobierno de Felipe Calderón y tienen el doble de homicidios que a estas alturas tenía la administración pasada (la de Enrique Peña Nieto”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, recordó que las estrategias en materia de seguridad de las últimas dos décadas han resultado fallidas y “en 4 sexenios, incluido este, la militarización de la seguridad ha sido continua y está constantemente equivocada, pues va en detrimento de los derechos del pueblo y de las fuerzas armadas”.

La diputada señaló que solo cinco de 32 generales que hoy dirigen la Guardia Nacional están certificados y capacitados para realizar tareas policiacas. Mientras que –añadió– el 85% carece de certificación.

“No debería ser la tarea del ejército estar en las calles ni invadir las tareas de seguridad ciudadana, me preocupa la seguridad en manos de la 4T en las calles”, advirtió también la panista Rocío Esmeralda Reza.

Por su parte, la funcionaria obradorista admitió que la Secretaría a su cargo carece hoy de posibilidades para certificar que sus 100 mil elementos están capacitados para realizar tareas de seguridad pública.

“No hay centros de control de confianza suficientes, (pero) ya se creó uno y con ese vamos a dar resultados… antes de que termine esta administración los 100 mil tendrán su certificación”, abundó.

“El país cuenta ahora con elementos estructurales que antes no tenía (como la Guardia). Estamos mejor preparados y los resultados están a la vista, no son promesas son hechos.

“Hoy tenemos una fuerza de paz que es la Guardia Nacional, la institución de seguridad pública más grande de la historia de México, y que a dos años de su creación goza de la confianza del 77.7% de los ciudadanos”, agregó la funcionaria federal.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que la Guardia Nacional tendrá 248 cuarteles para 2021 y se desplegaron a más de 100 mil efectivos uniformados y capacitados para “la territorialización de la paz”.

Sobre la estrategia de “abrazos, no balazos”, celebró su éxito.

“Hemos dejado atrás las incursiones reactivas, este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte.

“La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya decesos de víctimas inocentes”, sostuvo Rodríguez.

El diputado Carlos Basave, de MC, y María de Jesús Maldonado, del PRI, cuestionaron la cancelación del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública, que existía para que las 32 entidades y sus municipios fortalecieran sus policías estatales y municipales. (Fuente: Expansión Política)