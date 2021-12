VIDEO | ‘ARRIBA EL CARTEL DEL GOLFO, PUTO’: Morenista lanza consigna y lo balconean…

TAMAULIPAS, MX.- Gastón Arriaga Lacorte, integrante de la dirigencia estatal de Morena, fue captado en un video en el que celebra al Cártel del Golfo (CDG) mientras suena música de mariachi, publicó Proceso.

En la imagen, de apenas seis segundos, se observa a quien fue identificado por medios locales como delegado de Morena en el municipio de Tampico, mientras grita eufórico: “¡Arriba el Cártel del Golfo, putos!”

En redes sociales se le identifica como extrabajador del municipio de Tampico, y relacionado con el alcalde morenista de Madero, Adrián Oseguera Kernion.

El presidente municipal y precandidato de Morena a la gubernatura reconoció que Gastón Arriaga Lacorte es su amigo y que trabajó en el Ayuntamiento, aunque se deslindó de su pronunciamiento.

“Gastón es amigo mío, lo conozco. No niego a mis amigos, yo no los niego. Pero no trabaja en el municipio de Ciudad Madero desde el 2019. Él está en el Comité Estatal de Morena. Cada quién es responsable de sus actos y sus borracheras, cada quién. Yo no puedo estar cuidando lo que digan los terceros”, declaró a la prensa local.

Y dijo que el partido no debe cargar con las culpas de personas que, como él, incurren en una pifia: “Yo, si comento un error, ¿por qué el presidente de la República lo tiene que pagar?, ¿por qué el partido lo tiene que pagar?”

Trascendió que el video fue grabado a inicios del 2020.

Ni Gastón Arriaga ni Morena han hecho pronunciamientos sobre la imagen difundida.(Fuente: Proceso)