Festejos Navideños en Quintana Roo serán con verde en Semáforo Epidemiológico

CHETUMAL, MX.- Del 20 al 26 de diciembre el estado de Quintana Roo continúa en color verde en el Semáforo Epidemiológico, sin embargo, es preciso mantener los hábitos de higiene y sana distancia, no bajar la guardia y seguir prevenidos contra la COVID-19, principalmente en esta temporada de fiestas familiares, aseveró esta noche el gobernador Carlos Joaquín González.

“No debemos bajar la guardia ni relajar las medidas de higiene. No podemos ir para atrás, no queremos regresar al color amarillo del semáforo y mucho menos en esta temporada en que está creciendo la ocupación y está llegando mayor número de personas, lo que significa éxito para nuestros destinos y prosperidad para las familias”, explicó.

De forma reiterativa, como lo ha hecho durante toda la emergencia sanitaria, el mandatario quintanarroense pidió seguir usando los cubrebocas, mantener la distancia entre las personas y evitar ir a lugares con aglomeraciones.

“En esta época de reuniones, posadas y fiestas, hay que buscar que las mismas se realicen en lugares abiertos y bien ventilados, y evitar los lugares cerrados con más de 10 personas”, recomendó.

En su mensaje de los jueves que se transmite para la actualización del Semáforo Epidemiológico Estatal, reiteró el llamado a la población “a seguir cuidándonos, manteniendo los protocolos en los diversos hoteles y los restaurantes, cuidar los aforos, estar atentos a los visitantes y turistas, pero también a los trabajadores y sus familias que quieren seguir avanzando y salir adelante, y cuidarnos muy bien”.

Aunado a esto y para fortalecer el cuidado de la salud de las y los quintanarroenses, la Secretaría de Salud reforzó la difusión de las medidas preventivas para evitar las infecciones respiratorias.

En ese sentido, la titular de la Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo señaló que, en la temporada invernal, las infecciones respiratorias de tipo viral son las más comunes y son la primera causa de morbilidad, es decir, por la que los pacientes acuden al médico.

Dijo también que algunas de estas enfermedades, como la influenza, pueden causar cuadros más graves de salud en los grupos vulnerables como los menores de cinco años, los mayores de 60 años y personas con comorbilidades, por lo que recomendó la vacunación.

La funcionaria sugirió también evitar los cambios bruscos de temperatura, abrigarse de manera adecuada, llevar una dieta balanceada y rica en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara; así como evitar el tabaquismo, no acudir a lugares cerrados, ni estar en contacto con las personas que están enfermas. (Infoqroo)