AMLO revela que una telefónica y Televisa pagarán 33 mil mdp de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante la última fase del año, se han anunciado dos operaciones millonarias de pago de impuestos a la Federación, según los reportes con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria por un monto conjunto que podría alcanzar 33 mil millones de pesos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó La Jornada.

Durante su conferencia de prensa, mencionó que una de las empresas telefónicas “grandes” -que no quiso mencionar expresamente hasta en tanto no asegurar que ese dinero ya haya caído en caja-, entregó “en una sola operación”, 18 mil millones de pesos. Eso es lo que hace la diferencia con este gobierno por el cual no se estuvo obligado a acudir a contratar mayor externa durante la pandemia, porque ya se prohibió la condonación de impuestos.

Paralelamente, la empresa Televisa anunció que en las primeras semanas del año, pagaría 15 mil millones de pesos a Hacienda por concepto de la operación para fusionarse con la empresa Univisión. “Esto es lo bueno de la democracia que no haya gobiernos de minorías. Que el gobierno no esté al servicio de un grupo. Que no sea un comité al servicio de una minoría sino que represente a todos. Ricos y pobres, no es faccioso. Es lo que nos ha ayudado mucho y dado muy buenos resultados, da confianza”.

López Obrador lamentó las grandes injusticias que había en el pasado porque mientras los grandes bancos y empresas no pagaban impuestos, los trabajadores debían hacerlo. Señaló que este cambio para evitar la corrupción ha permitido mayor confianza en México e incrementado la inversión extranjera en México. En este contexto, recordó que recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden lamentó que en su país las grandes corporaciones no pagan impuestos o no lo que les corresponde en función de sus ingresos. (Fuente: La Jornada)