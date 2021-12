Ex funcionarios de Salud en la administración de Roberto Borge enfrentarán en libertad su proceso por peculado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque fueron vinculados a proceso por el delito de peculado por unos 30 millones de pesos, el ex secretario de salud y entonces director general de los Servicios Coordinados de Salud, Juan Ortegón Pacheco; el ex director administrativo, Raúl Rolando Aguilar Laguardia y el ex subdirector de recursos materiales, Jesús Raúl Mezquita Mayora, permanecerán libres con la obligación de acudir a firmar cada 30 días y la prohibición de salir del país.

Como medidas precautorias, el juez determinó el embargo de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de los ex funcionarios en la administración del gobernador, Roberto Borge Angulo.

Además, la autoridad judicial fijo un plazo de cuatro meses para el complemento y cierre de las investigaciones contenidas en la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/12/1394/2017.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los entonces funcionarios de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado transfirieron en el 2015 a un tercero recursos por la cantidad de 29 millones 979 mil 999 pesos por un servicio ficticio que no fue prestado.

Los recursos pertenecen al organismo público descentralizado. (Noticaribe)