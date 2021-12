AMLO respalda a Cuitláhuac tras críticas por detención del Secretario Técnico del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras la detención en la entidad del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, publicó Expansión Política.

Del Río Virgen es acusado de participar en el homicidio de un candidato local, y tras su aprehensión, los coordinadores de la Cámara alta acusaron abuso de poder por parte del Ejecutivo local.

“Le tengo toda la confianza y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, es apenas una instancia que resuelvan con apego a la verdad sobre todo no solo con apego a derecho sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos, y se resuelva, que haya justicia, eso es lo que pido, pero no descalificó al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza”, afirmó López Obrador.

En conferencia de prensa aseguró que Veracruz ha padecido de muchos “gobernadores mediocres”, pero ahora por primera vez en bastante tiempo se tiene un “gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie”.

“A lo mejor no voy a ser objetivo pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos”.

El Ejecutivo insistió que corresponde a instancias del gobierno de Veracruz hacer la investigación y se deben tener pruebas si no, no se puede acusar a nadie. “Si esas pruebas son contundente o si no son validadas pues se va a saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera ningún delito”, dijo.

López Obrador expuso que hay instancias legales, pero no se puede descalificar así a la primera al gobernador de Veracruz, como hicieron no solo los coordinadores del Senado de la República, sino también otros políticos de distintas fuerzas políticas, incluyendo Morena. (Fuente: Expansión Política)