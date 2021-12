¿INMINENTE ROMPIMIENTO EN MORENA POR DESIGNACIÓN DE MARA?: Tras su derrota en encuestas, Marybel Villegas, que ha pasado por el PRI, PAN y PRD, ahora buscaría ser candidata por otro partido

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Por enésima ocasión la senadora Marybel Villegas Canché, estaría rompiendo con un partido político al no ver favorecida sus aspiraciones, y en esta ocasión el resquebrajamiento se dará al interior del partido Morena, quien no la benefició con la candidatura a la gubernatura, estrategia que ha aplicado en por lo menos tres anteriores partidos durante sus más de 15 años de trayectoria política en Quintana Roo.

Ayer se dieron a conocer los resultados de las encuestas que favorecieron a Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez, misma que fue elegida como la candidata a la gubernatura en Quintana Roo. Este método fue utilizado por la dirigencia nacional de Morena para elegir a sus abanderados en las 6 entidades federativas que renovarán sus gubernaturas en el 2022.

Casi de inmediato, la Senadora Marybel Villegas descalificó los resultados de la encuesta dadas a conocer por la dirigencia nacional de Morena y a través de sus redes sociales acusó que fueron “sesgados y hechos a modo”, además de insuficientes e interpretados a modo.

“Las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre: NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR. Mi lucha, es por un cambio verdadero en Quintana Roo, para salir de esta crisis de inseguridad en la que vivimos, porque pongamos un alto a las ambiciones personales que siguen manipulando el destino de las y los quintanarroenses”, escribió en sus redes sociales.

Cabe señalar que Villegas Canché, en algunos resultados de las encuestas, fue identificada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no obstante, que en su momento habría amagado que en caso de no ser favorecida con la candidatura estaría abandonando las filas de Morena, lo que se interpretó como advertencia de que buscará ser candidata por alguna otra fuerza política, aunque también en su mensaje escrito en sus redes sociales lo reiteró.

“A todas y todos, les agradezco las innumerables muestras de apoyo. Gracias por su respaldo absoluto que me seguirá en cualquiera de las decisiones que asuma de cara al proceso electoral 2022. Esta noche decidió Morena, el 5 de junio decidirá el pueblo de Quintana Roo”, afirmó.

ANTECEDENTES

Cabe señalar que, Marybel Villegas, quien fue funcionaria del gobierno del PVEM con Ignacio García Zalvidea en 2002, empezó su carrera partidista en el 2005 en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido del cual brincó tres años después hacia Acción Nacional (PAN) en donde permaneció hasta el 2013 cuando se pasó al Revolucionario Institucional (PRI) para que, cuatro años después, se sumara a Morena, fuerza política que la llevo al senado de la República donde permanece actualmente.

La decisión de la senadora de abandonar ahora al Partido Morena obedece a que aseguró que las encuestas fueron “sesgadas y hechas a modo”, pues refiere además que los resultados son insuficientes e interpretados a modo para favorecer a Mara Lezama y que incluso los resultados la identifican mayormente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En los últimos meses, Maribel Villegas no solo se mantuvo en constante precampaña realizando recorridos en todos los rincones del estado para ganar posicionamiento, sino que estuvo en férrea campaña contra el gobernador Carlos Joaquín, descalificando su gobierno, estrategia que también la llevó a ocupar titulares en los diferentes medios de comunicación.

Dentro de la trayectoria política de Villegas Canche, destaca que en el en 2006 fue candidata a diputada local del distrito XXI, en Cancún y ganó representando al PRD, pero antes de concluir su periodo, en 2008, se afilió al PAN y en 2009 fue candidata del blanquiazul por el distrito 3 en Quintana Roo. Sin embargo, la máxima autoridad electoral anuló su candidatura por haber realizado actos de promoción política antes del inicio del periodo de campañas electorales.

De 2009 a 2010 fue delegada federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el estado y en 2012 volvió a ser candidata del PAN a diputada federal por el distrito 3 de Quintana Roo.

En marzo de 2013 anunció su renuncia al PAN tras perder la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez y anunció su afiliación al Partido Revolucionario Institucional para aspirar al mismo cargo, pero se le otorgó la candidatura a diputada local del distrito XV y ganó, cargo que ocupó de 2013 a 2015 en la XIV legislatura del Congreso de Quintana Roo.

De 2016 a 2017 fue delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo y posteriormente en las elecciones del 2018 fue candidata al senado de la República, situación por la que fue severamente criticada por las bases morenistas al encabezar la primera fórmula por el estado de Quintana Roo y también como candidata plurinominal en la lista nacional de Morena, pero fue electa por mayoría relativa, cargo que continúa desempeñando hasta ahora.

Sin embargo, hoy también Morena estaría perdiendo una representación en el senado de la República, ante las amplias posibilidades de que se sume a otras fuerzas política para aterrizar sus aspiraciones de ser gobernadora de Quintana Roo, luego de que ha tenido acercamientos con varios partidos políticos como Fuerza Por México (FXM), Movimiento Ciudadano (MC) y el mismos PRD, entre otros. (Noticaribe)