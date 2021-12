“LA DECISIÓN ES INESPERADA Y DOLOROSA”: Institucional tras la designación de la candidata de Morena a la gubernatura, el senador José Luis Pech hace un llamado a la unidad, al diálogo y a que nadie quede desplazado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL,MX.- Aunque calificó de inesperada y dolorosa la selección de Morena de la candidata a la gubernatura del Estado, el senador José Luis Pech Varguez dijo que son momentos de unidad e institucionalidad y que nadie debe quedar relegado.

Morena ha concluido su proceso para seleccionar a la persona que encabezará la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo.

“La decisión que presentó el partido no me favorece; es inesperada y dolorosa, particularmente para las personas que me han acompañado en este proceso y para la mayoría de los quintanarroenses”, manifestó.

Sin embargo, dijo que son momentos de institucionalidad y de cuidar la unidad de nuestro instituto político para continuar apoyando al presidente de la República en la transformación del país.

Enfatizó que nadie debe quedar relegado.

“Cuidemos a nuestra militancia haciendo acuerdos respetuosos con ella para generar compromisos en beneficio del pueblo quintanarroense”, pidió.

“Demos paso a la generosidad, al respeto mutuo, al reconocimiento del trabajo político realizado para construir la unidad que nos permita recuperar lo que hemos perdido en la entidad”, enfatizó al finalizar diciendo que seguirá atento trabajando por Quintana Roo. (Noticaribe)