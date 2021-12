Anuncian reunión entre Hacienda y empresarios para explicar decreto de zona fronteriza en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Anahí González Hernández, diputada federal por Morena, adelantó que en enero próximo reunirá a las autoridades de Hacienda y de otras dependencias para presentar al sector empresarial cuáles fueron las modificaciones que se hicieron para la zona libre y al mismo tiempo escuchar sus propuestas “para que vuelva a ser la zona libre de antes”.

“Sí se dio ese gran paso importante, sí hubo la intención, pero por alguna u otra razón no es lo de antes”, apuntó.

De igual manera, explicó que otro de los objetivos es analizar mecanismos que permitan modificar el decreto de zona fronteriza en la capital del estado, que hasta ahora ha sido desaprovechada.

“Ya me senté con Hacienda y con las autoridades pertinentes y pues les comenté que se hizo la buena intención, pero no vemos la forma o tal vez no hemos sabido cómo aprovechar esos bemeficios y es parte de la capacitación que nos van a dar”, señaló en entrevista. (Agencia SIM)