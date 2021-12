ES MAYULI LA CARTA DE PAN PARA LA GUBERNATURA DE QR: Su nóminación al frente de una eventual alianza dependerá de los acuerdos a los que lleguen con el PRD

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El cónclave panista en Quintana Roo se pronunció a favor de respaldar la candidatura de la senadora Mayuli Martínez Simón para la gubernatura del estado, en la que se descartó a Marybel Villegas y al propio Roberto Palazuelos, para esta candidatura.

El nombramiento definitivo en una eventual candidatura de la alianza dependerá finalmente de las negociaciones que tomen en el seno de su alianza con el PRD.

Reunidos los principales liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) dieron su total apoyo a la senadora Mayuli Martínez. Ahí mismo, el dirigente estatal, Faustino Uicab, hizo un llamado a las fuerzas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a reflexionar en torno a su decisión de no sumarse al frente que están conformando el PAN y el PRD, en la que también han tenido acercamientos con el partido Fuerza por México para encabezar una sola propuesta no solo a la gubernatura si no también a las diputaciones locales.

“Les decimos a los quintanarroenses que en el PAN estamos preparados para el 2022, en nuestras vidas tenemos hombres y mujeres preparados, comprometidos con este estado; en el PAN hemos concluido tener la mejor propuesta para enfrentar la gubernatura del estado, se trata de una quintanarroenses de origen, una mujer preparada; Mayuli Martínez es una quintanarroenses íntegra, de una sola pieza, detrás de Mayuli no hay intereses oscuros, no hay intereses mezquinos del centro queriendo hacer y deshacer en nuestro querido estado”, señaló el líder panista.

Criticó a Morena, sin mencionarlos por nombre, al afirmar que quieren expandir “el desastre que hicieron en Cancún” a todo el estado y cederlo a los intereses del Verde.

Incluso, acusó que el Partido Revolucionario Institucional ya cedió a estos intereses, al referirse de su salida de la alianza, que después en entrevista confirmó es definitiva.

Por su parte, el diputado Eduardo Martínez Arcila, también reiteró su apoyo a su compañera de partido y al mismo tiempo anticipó que el proceso electoral que avecina marcarán los tiempos si Quintana Roo continúa por el sendero de la apertura democrática, del respeto y del equilibrio entre los poderes o si cae en manos de autoritarismo donde la única voz que se escucha es la de todas las mañanas.

“Hablando de definiciones hay quienes ya se han definido, aquellos que en 2016 fueron echados del gobierno hoy asumirán en triste papel de ser una comparsa navideña”, señaló.





Mayuli Martínez dijo estar agradecida por contar con la confianza de su partido y que pondrá todo su esfuerzo y convicciones por delante.

“Sé hacer el trabajo y sé hacer política, pero de la buena, que busca construir no solo al interior del PAN, sino con liderazgos de la sociedad”, aseveró.

La legisladora dijo saber que otras fuerzas políticas se unirán a este “frente”, al que dijo tiene una convocatoria abierta para toda la ciudadanía, “sin máscaras ni medias tintas”.

“Vamos a llegar hasta donde toque, por el bienestar de Quintana Roo”, declaró.

En breve entrevista posterior, Faustino Uicab afirmó que todavía no ha sido definido qué partido siglará al candidato de Quintana Roo, pues solo se logró un acuerdo en cuatro entidades, pero sigue pendiente Quintana Roo, junto con Oaxaca.

También comentó que tienen diálogo abierto con Confianza por Quintana Roo y Fuerza por México, para que también puedan sumarse a su coalición. (Agencia SIM)