AMLO ‘ventanea’ al Tec de Monterrey por despidos para no pagar prestaciones anuales

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció la práctica en donde varias empresas despiden en diciembre a sus trabajadores, para luego recontratarlos en enero, con el fin de no pagarles las prestaciones correspondientes. A su vez señaló al Tecnológico de Monterrey como la institución que más ejerció esta práctica en el último mes del año pasado, publicó infobae.com.

“Hoy me estaba enterando de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro es un despido formal, no real, sólo para no pagarles sus prestaciones, y los vuelven a contratar en enero. El primer lugar en este diciembre, con este mecanismo de despido, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey, y por qué lo digo, porque quiero que se polemice. Y estoy seguro que los del patronato del Tecnológico van a atender este asunto para que sus maestros, sus trabajadores, no sean despedidos y luego recontratados” comentó el presidente durante la conferencia matutina.

López Obrador explicó que después de realizar un análisis, una por una, de las empresas que llevan a cabo esta práctica, encontraron que la mayor parte de estas tienen que ver con los servicios y lo educativo.

“Los maestros que están por contrato, los despiden y los vuelven a contratar, y aun cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsourcing, que crearon los neoliberales, todavía en diciembre tuvimos problemas; se nos cayeron más de 300 mil empleos. Pensábamos que ya con los cambios que hicimos íbamos a poder resolverlo, pero no; todavía se da está práctica”.

El mandatario añadió que esta forma de operar de las empresas no es un tema tan alarmante pues: “no es preocupante en cuanto que en diciembre se cayó el empleo, es una práctica para principalmente no pagar prestaciones, porque en enero vuelve a subir y se normaliza”.

El líder de Ejecutivo expuso otro ejemplo de este caso, pero ahora lo hizo con una institución del gobierno: el IMSS. “Cuando llegamos al gobierno y antes de la pandemia tenía 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo registrados, pero se cayó a 19 millones 500 mil con la pandemia. Luego subió y en octubre llegamos a una cifra histórica de 20 millones 933 mil 050, pero en diciembre se caen más de 300 mil empleos, quedando en 20 millones 620 mil. Nuestro consuelo es que la cifra quedó arriba de como estaba antes de la pandemia, pero esto va a subir, ¿qué sucedió aquí? pues se cancelaron contratos para no paga prestaciones. Ya estamos hablando con quienes llevan a la práctica este sistema para que contraten con prestaciones a sus trabajadores y no ocurra esto”. (Fuente: infobae.com)