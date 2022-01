Renuncian Contralor de José María Morelos a tres meses de asumir el cargo

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- El Presidente Municipal, Erik Borges Yam, dio a conocer la renuncia del contralor Wilberth May Be, a tres meses de estar en administración, y ello se debe a e cuestiones personales de superación de su ahora ex colaborador.

El munícipe aclaró que Wilberth May dejará el cargo, a partir del día 15 próximo, y luego dará a conocer quién va ocupar el cargo, posterior a su aprobación en el cabildo.

En este sentido, el munícipe aseguró que el puesto le corresponderá, definitivamente, a una mujer, de acuerdo con la Ley de Paridad que prevalece en esta demarcación.

“En esta administración somos respetuosos de la equidad de género, prueba de ello es que en todas las direcciones y oficinas, así como en los puestos importantes están incluidas las mujeres”, dijo.

El edil dijo que una mujer ser la nueva encargada de la contraloría municipal y en su momento dará a conocer el nombre de su siguiente colaboradora.

Según el texto, la dependencia, a cargo de Yohanet Torres Muñoz, refuerza las medidas sanitarias y de higiene en las direcciones de recaudación y continuará con el proceso de atención, mediante citas para evitar aglomeraciones. (Infoqroo)