Aplican vacuna de refuerzo contra la covid-19 a personal del IMSS de Cancún y Playa del Carmen

CANCÚN, MX.- Personal de salud de los hospitales del IMSS en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad ya fue vacunado con la dosis de refuerzo contra el COVID-19, informó Xóchitl Refugio Romero Guerrero, delegada en Quintana Roo del Seguro Social.

Dijo que las últimas jornadas se llevaron a cabo el jueves y viernes pasados y que, a la fecha, ya suman mil 329 terceras dosis suministradas.

A través de un comunicado se detalló que los hospitales atendidos son el General de Zona No. 3, el de Ginecopediatría No. 7, el General Regional No. 17, en Cancún; y el No. 18, en Playa del Carmen.

Ahí también se concentró al personal de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 4, de Isla Mujeres; No. 11, de Playa del Carmen y trabajadores de las UMF 13, 14, 15 y 16 de Cancún, quienes recibieron el biológico.

La doctora Romero Guerrero comentó que en esta jornada participaron 12 células de vacunación, seis médicos en área de observación post vacunal; así como personal del Programa IMSS-BIENESTAR.

Se explicó que las personas que reciben el refuerzo son atendidas por personal capacitado y se implementa la logística necesaria para evitar aglomeraciones y riesgo de contagio, como la toma de temperatura al ingreso y aplicación de alcohol-gel. Después de ser vacunadas permanecen en observación para prever algún tipo de reacción. (Agencia SIM)