Reconocen habitantes de Puerto Morelos y Leona Vicario el eficiente servicio de Red Ambiental en la recolección de basura a cien 100 días de entrar en operación en esa demarcación

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- A 100 días de que la empresa Red Ambiental entró en operaciones en el municipio de Puerto Morelos, dando servicio de recolección de residuos sólidos urbano, los habitantes tanto de Puerto Morelos y Leona Vicario reconocieron la labor de dicha empresa porque han visto mejoras importantes en la recolección de basura y tiene una ciudad más limpia.

Lo anterior luego de que el pasado 18 de octubre del 2021 Red Ambiental entró para atender una contingencia sanitaria que enfrentaba el noveno municipio con toneladas de basura en las calles heredadas por la pasada administración y operando 12 rutas en servicio terciado, cubriendo desde la zona de Playa, Cabecera Municipal, Leona Vicario, la Ruta de los Cenotes y Delirios con una flotilla de 4 unidades lograron regularizar el servicio en tiempo récord.

“Por mi casa pasan cada dos días, es buen servicio, son muy amables la gente, no como los otros, si no dabas cuota no te recogen la basura, ahora no, pasan amablemente y te preguntan si tienes basura y si no ellos mismo nos dicen, tal día pasamos para que no las tiren y no acumulemos fuera de casa por los animalitos que luego andan rompiendo las bolsas, ellos mismo nos dicen, téngalo en un ladito en su casa y cuando pasemos ya nos las da”, manifestó doña Leticia comerciante del parque principal de Leona Vicario.

“La verdad muy bien, excelente, inmediatamente se dio el cambio en lo que es la recolección de basura, pasan diario, pediríamos más atención de los elementos porque a veces pasan a la carrera y a como estaba antes ahora la ciudad es más limpia”, manifestó don Anselmo, transportista de Leona Vicario.

En esta zona también hubo habitantes que solicitaron que el servicio se amplié a más calles, porque se le da prioridad a las zonas pavimentadas y pidieron a los camiones recolectores llegar a todos los rincones de la delegación.

1 of 14

En tanto que los habitantes de Puerto Morelos, también reconocieron que cuentan con un servicio de recolección y que la limpieza de la ciudad es más notoria en comparación con las toneladas de basura que se tenían en las calles la final de la pasada administración municipal.

“Ahora ya pasa cada dos y tres días y no se acumula la basura, cuando paso la campaña yo pedí eso y se ha mejorado”, expreso Alicia en el parque central de la colonia Cetina Gasca.

“Ya está mejorando porque pasan los camiones cada dos días, ya pasan más seguidos, cuando dieron el banderazo de los camiones nuevos empezaron a trabajar en las rutas”, manifestó Ricardo, ciudadanos de puerto Morelos.

Opiniones como estas se replicaron en más ciudadanos que reconocen en Red Ambiental un excelente servicio y que les gustaría continuara por todo el gobierno municipal, pue refieren que el tema de la recolección había sido deficiente hacia finales de la pasada administración. (Agencia SIM)