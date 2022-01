“PRONTO DAREMOS MAYORES RESULTADOS”: Confirma Fiscal Montes de Oca a una persona detenida por asesinato del gerente del Mamita’s Beach Club

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, confirmó que hay una persona detenida relacionada con el asesinato del gerente del Club de Playa Mamitas, Federico Mazzoni, el pasado 25 de enero y asegura que hay avances importantes en la investigación.

Explicó que se trata de la persona que proporcionó la moto acuática para que los responsables del crimen se dieran a la fuga, mismos que continúan prófugo, pero dijo que esta persona detenida será clave para ubicar a los responsables del atroz crimen.

“Ya se recuperó la moto también, vamos a seguir avanzando, yo creo que pronto daremos mayores resultados, vamos a hacer actos de investigación y en su momento daremos a conocer lo que se pueda conocer sin violar el debido proceso”, manifestó.

Abundó que el C5 ha sido una herramienta tecnológica fundamental que les ha ayudado en muchos casos, no solo por la inmediatez sino por la prueba directa, “ya no pueden decir que no participan cuando está el seguimiento y queda plasmado en una video grabación”, abundó.

Asimismo reconoció que se tienen que mejorar los temas de prevención, afinar estrategias, aplicar y utilizar los procesos de investigación, e ir más allá de la delincuencia.

En este mismo tema, el gobernador Carlos Joaquín resaltó que hay que evitar la impunidad y en la medida en la que un caso se resuelva y los culpables que se detienen paguen, habrá menos interesados en crear y generar violencia y delincuencia en la entidad.

“En eso es precisamente en lo que hemos venido trabajando y en lo que tenemos que poner toda nuestra atención, en que además de todo el trabajo que nuestros policías hacen en el primer punto de todo lo que significa el círculo de seguridad, pasar a un esquema de administración y Justicia qué es lo que la fiscalía hace, precisamente en bien de tener resultados prontos para que quien la haga la pague, y es muy importante que está ocurra”, afirmó. (Noticaribe)