“Los tiempos de hoy demandan que estemos por encima de intereses personales o sobre grupos”, dice Carlos Joaquín en plenaria del PRD

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Inició en Cancún la reunión plenaria del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se desarrollará los días 28 y 29 de enero en el que se estará definiendo la agenda legislativa del segundo periodo de sesiones del primer año legislativo.

En su intervención el gobernador del estado, Carlos Joaquín, exhortó a los legisladores a trabajar en unidad bajo una misma bandera, de la igualdad, el trabajo, la seguridad educación, salud y la justicia. Por ello dijo que, hoy sus dirigentes, su sectores y organizaciones, tienen la gran responsabilidad de conducir los esfuerzos del partido con un solo objetivo de México y su democracia.

“Los actuales momentos no son de divisiones ni de esfuerzos aislados, son movimientos de sumar, es tiempo de que las organizaciones y sectores se agiten y muevan a la base militante y de simpatizantes, es momento en que se vea y se escuche en todos los rincones del país, del estado y de los municipios, es momento de que las dirigencias municipales, estatales y nacionales se articulen en un solo cuerpo que camine en la misma dirección, los tiempos de hoy demandan que estemos por encima de intereses personales o sobre grupos”, señaló.

Recordó que en la historia del PRD se ha hecho presente en los momentos cruciales de la historia de México ha sido protagonista de los logros de la historia y ha sabido adaptarse y levantarse cuando ha sido necesario y salir a defender a México, pues sus militantes son mujeres y hombres que aman a la patria y que siempre han dado todo por defenderlo.

“Hoy más que nunca la unidad, la disciplina y la lealtad nos deben distinguir, no podemos perder el tiempo porque hay urgencias que no pueden esperar, pero nada de esto podemos hacer si no salimos a calle y puerta por puerta, casa por casa, esquina por esquina y contarles a todos y a todas, como y porque debemos ser una alternativa presente en el país”, abundó.

En este mismo sentido el dirigente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, manifestó que la razón de realizar la plenaria en Cancún además de definir la agenda legislativa, es con la finalidad de brindar total respaldo a Laura Fernández como la abanderada de la coalición PAN-PRD convencidos de que refrendaron la gubernatura que ganaron hace cinco años con Carlos Joaquín. (Noticaribe)