VIDEO | NUBARRONES EN MORENA: Militantes abuchean y lanzan piedras a Mario Delgado en Durango

DURANGO, MX.- Con abucheos y huevazos, decenas de militantes de Morena increparon este sábado en La Laguna, al dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, publicó infobae.com.

Y es que en plena ceremonia para entregarle a Alma Marina Vitela Rodríguez su constancia como precandidata única para la gubernatura, hombres y mujeres irrumpieron el evento para lanzarle consignas como “¡corrupto!”, “¡vendido!”, “¡traidor!”, así como “¡fuera, fuera!”, lo cuales fueron grabados y difundidos en redes sociales.

Se trata de militantes inconformes por los resultados de las encuestas para elegir a Vitela Rodríguez como abanderada de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), la cual calificaron como “imposición”.

Asimismo, se escuchan gritos divididos en apoyo a José Ramón Enríquez y otros más a Marina Vitela.

Corren a Mario Delgado a pedradas en Durango

Ante la imposibilidad de mantener un diálogo, Delgado Carrillo tuvo que salir de inmediato del sitio, siendo resguardado por elementos de seguridad, lo que no impidió que provocará un zafarrancho. Incluso un adulto mayor fue golpeado por los elementos de seguridad, según detallaron medios reporteros locales.

“(Me golpearon) Unos hombres corpulentos de Mario Delgado. Me golpearon y me sacaron de una puerta lateral solo porque le dije ‘eres un marrano por las cochinadas que has hecho dentro de Morena’”, aseguró el adulto mayor (que no ha sido identificado) a través de un video.

Ya a la salida, los inconformes lanzaron piedras a las camionetas que abordó Mario Delgado y su equipo. (Fuente: infobae.com)