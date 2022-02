‘¿HABLO OTRO IDIOMA O QUÉ?’: Diego Sinhue increpa a reportera que insistía en cuestionarlo

GUANAJUATO, MX.- El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tronó contra reporteras que en Celaya le preguntaban sobre varios asesinatos de niños cometidos en la víspera en distintas ciudades del estado, y sobre la inseguridad, publicó Proceso.

Colérico ante la insistencia después de una primera negativa, dijo a una reportera que lo cuestionaba al respecto: “de verdad, ¿hablo otro idioma o qué?… Ya aquí la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones”.

El gobernador se encontraba en Celaya en un evento efectuado en el aeropuerto, única actividad de acceso a medios en su visita a ese municipio, cuando fue abordado por periodistas.

Sin problemas, Diego Sinhue habló sobre inversiones y obra. Pero cuando varias reporteras lo inquirieron sobre una serie de masacres que dejaron varias víctimas, entre ellas niños en diversas ciudades, las paró en seco: “Sophia Huett, ya sobre seguridad ya no voy a declarar, Sophia Huett”, les dijo, citando a la secretaria ejecutiva del Sistema estatal de seguridad pública, quien inicialmente fue contratada como vocera de su gobierno para los temas de seguridad.

La entrevista continuó con otros rubros, pero cuando una reportera le preguntó sobre los asesinatos de niñas, niños y adolescentes en el estado, el gobernador perdió la calma:

-“Oye, de verdad, ¿qué, hablo otro idioma o qué?”.

-“Es el gobernador del estado”, acotó la reportera.

“Escúchenme…no, bueno, si no ya aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones. Tengo el derecho a dar entrevistar cuando quiera a ustedes, inviten a sus medios, está una vocera que es Sophia, cuando ha habido eventos muy complicados yo soy quien doy la cara, hemos bajado homicidios, pero si esto no lo pueden entender, si esto no lo pueden entender…”.

-“¿Es difícil dar una opinión?”- le planteó la misma periodista.

“Sí, claro, porque tengo una vocera para esto, para eso está contratada Sophia Huett y para eso es su trabajo, si eso no lo pueden entender, yo les agradezco y aquí dejamos el tema de seguridad”.

Y parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el panista concluyó así antes de dar la vuelta y alejarse:

“Como dijo el presidente: soy dueño de mi silencio. Hasta aquí se acabaron las entrevistas”.

Un poco más tarde, reporteros de Celaya fueron convocados por el gobierno del estado a otro evento que Diego Sinhue tenía en la misma gira -al que no habían sido invitados previamente y no aparecía en su agenda- donde el panista se disculpó por su exabrupto.

“Quiero ofrecerles una disculpa porque creo que no son las formas; ustedes me han tratado siempre de manera muy respetuosa, a veces, las situaciones que tenga uno no tienen que interferir en el trabajo que ustedes hacen”.

Aunque el gobernador insistió en que tiene el derecho “de reservarme a declarar o no”, luego admitió que como gobernador, está obligado a hablar de todos los temas concernientes al estado.

“A veces parte de la estrategia de comunicación es que existan estos voceros porque es complicado el tema de seguridad, pero también entiendo que la gente quiere saber qué opina el gobernador… siendo muy claro, una disculpa a todos ustedes; habrá quién se sintió ofendido”, terminó.

Masacres y víctimas menores de edad, el tema censurado

Horas antes del desaguisado protagonizado por el gobernador, en diversos ataques armados en Celaya, San Francisco del Rincón y León un niño y un adolescente murieron asesinados y otros tres menores resultaron heridos.

A estos incidentes se sumó otra masacre en un hotel en Uriangato. En total, nueve personas fallecieron ultimadas a balazos sólo en esos hechos en un día.

El primero de ellos tuvo lugar en San Francisco del Rincón, en la madrugada del martes. Una familia fue atacada en su domicilio y allí murió asesinado un niño de ocho años, mientras que su madre y otros dos hermanos también menores quedaron heridos y fueron hospitalizados.

Por la noche, en Celaya, otra familia fue víctima de un ataque similar mientras estaba en su casa; allí murieron un hombre adulto mayor -quien era campanero en un templo-, su esposa y un hijo, mientras que un niño de siete sobrevivió, pero sufrió heridas de bala.

Más tarde, en la habitación de un hotel en Uriangato, rumbo a la salida a Morelia, un comando acribilló a cuatro personas que estaban en el lugar, tres hombres y una mujer.

Por la madrugada del miércoles, civiles armados forzaron la puerta de una vivienda en León, entraron y efectuaron disparos, asesinando a un adolescente de 17 años que dormía en su cama. (Fuente: Proceso)